Tarcisio não é alternativa, é o próprio bolsonarismo, diz José Dirceu

O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu (PT), criticou a investida da direita em tentar emplacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a presidência da República em 2026.

O que aconteceu

Dirceu afirmou que setores da direita brasileira começam a "dormir com o inimigo". O ex-ministro disse que a ala tenta apresentar Tarcísio como uma alternativa ao bolsonarismo, mas ele representa os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista discursou para centenas de pessoas em sua festa de aniversário realizada em Brasília.

Não tenhamos ilusões sobre as intenções e objetivos do bolsonarismo. Setores da direita brasileira começam a dormir com o inimigo e apresentam o Tarcísio como se fosse uma alternativa ao bolsonarismo, quando na verdade ele é o próprio bolsonarismo. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil

Petista acusou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de traição ao Brasil. Dirceu afirmou que brasileiros aliados ao bolsonarismo vão aos Estados Unidos "pregar traição nacional, a intervenção dos EUA e das big techs nos assuntos internos brasileiros e na nossa soberania".

Eduardo mantém relações com o governo Trump. O deputado esteve na posse do presidente americano, mantém contato com estrategista da extrema direita, Steve Bannon e é um dos principais articuladores do CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) no Brasil.

Festa de Dirceu 'bombou'

Petista comemorou 79 anos em um bar em uma área nobre de Brasília. A festa reuniu os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Waldez Goes (Integração e Desenvolvimento Regional), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Sidonio Palmeira (Comunicação).

Centão marcou presença. Antes de partir para o jantar com a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), o presidente da Câmara, Hugo Motta, passou para abraçar Dirceu. Também compareceram o lider do PSD, Antônio Brito (BA) e deputados do PP, como Aguinaldo Ribeiro (PB) e Cláudio Cajado (BA).

Fila para entrar na festa. A calçada do bar reuniu ministros, parlamentares e militantes enfileirados à espera da liberação dos seguranças para entrar no estabelecimento. Com a superlotação, a maior parte dos ministros apenas cumprimentou o petista e foi embora.

A comemoração aberta marca o retorno de Dirceu aos holofotes da política. O ex-ministro tem manifestado a aliados o desejo de se candidatar a deputado federal em 2026 pelo PT.