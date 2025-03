Separatistas dizem ter feito reféns em ataque a trem no Paquistão

QUETTA, Paquistão (Reuters) - Militantes separatistas disseram ter feito reféns durante ataque a um trem que transportava centenas de pessoas no sudoeste do Paquistão, nesta terça-feira, e ameaçaram matá-los se suas exigências não forem atendidas.

Autoridades do governo da província e das ferrovias não confirmaram imediatamente se houve tomada de reféns.

O trem, que transportava cerca de 400 passageiros, ficou preso dentro de um túnel após o ataque, no qual foi atingido a tiros e o maquinista ficou ferido, segundo a polícia e as autoridades ferroviárias.

As forças de segurança disseram que uma explosão foi ouvida ao redor do túnel e que estavam trocando tiros com os militantes em uma área montanhosa.

Em um comunicado, o Exército de Libertação Baloch (BLA), um grupo militante separatista, afirmou que havia feito reféns no trem, incluindo as forças de segurança. Ameaçou executar os reféns se as forças de segurança não recuassem.

O Jaffar Express estava indo de Quetta, na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, para Peshawar, em Khyber Pakhtunkhwa, quando foi alvo de disparos, segundo autoridades ferroviárias.

O ministro do interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, condenou o ataque e disse que o governo não faria nenhuma concessão a "bestas que atiram em passageiros inocentes".

Uma insurgência de décadas no Baluchistão por parte de grupos militantes separatistas tem levado a ataques frequentes contra o governo, o Exército e os interesses chineses na região, pressionando por uma parte dos recursos ricos em minerais.

O BLA busca a independência do Baluchistão. É o maior de vários grupos étnicos insurgentes que lutam contra o governo da nação sul-asiática há décadas, alegando que ele explora injustamente os ricos recursos minerais e de gás do Baluchistão.

