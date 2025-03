Secador dobrável para levar na mala está por R$ 80 'Cabe em qualquer lugar'

Secar o cabelo fora de casa pode ser um desafio, especialmente com os secadores de baixa potência comuns em hotéis e academias. Para resolver esse problema, o Guia de Compras UOL encontrou o secador Max Travel SC-10, da Mondial. O modelo promete aliar potência e um design compacto, ideal para levar na bolsa sem ocupar muito espaço.

O aparelho conta com um bocal direcionador de ar, projetado para oferecer uma secagem mais precisa, de acordo com o fabricante. Veja mais detalhes do produto e avaliações de quem já usou:

O que diz a Mondial sobre o secador?

É compacto e possui um cabo dobrável;

Com duas velocidade e duas temperaturas ajustáveis;

Potência de 1200W;

Possui uma alça para pendurar;

Acompanha o bocal direcionador de ar, que facilita na hora da secagem;

É bivolt chaveado, compatível com tomadas de 127 V e 220 V.

Recomendado para todos os tipos de cabelo.

O que diz quem comprou?

O secador tem uma avaliação média de 4,5 estrelas na Magalu e 4,4 estrelas na Amazon (em uma escala de cinco). Os consumidores destacam a praticidade, a eficiência e, principalmente, o design compacto do aparelho.

O secador é supercompacto, dá para levar na bolsa sem problemas, cumpre o que promete. Se você tiver um cabelo um pouco mais grosso, vai demorar um pouco mais para secar, mas estou satisfeita. Amanda

O secador é do tamanho que informam no anúncio. Adorei, eu queria ter a facilidade de levar o secador para todo lugar, fora a potência. Comprei na intenção de apenas secar o cabelo e ele é bastante quente, eu amei. Indico super quem está a procura de um secador portátil e potente. Gillyne

Levo sempre na viagem. É prático, funciona bem e cabe em qualquer lugarzinho da mala. Rosemberg Amaral da Silva

Cabe muito bem na mala e funciona divinamente nas minhas viagens. Van

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores apontam pontos negativos, como a baixa potência e possíveis falhas no funcionamento. Há também relatos de que o secador desliga ao superaquecer. Veja os comentários:

Pequeno e não tem potência. Vou conseguir secar meu cabelo pois ele é ralo e fino, mas se for um cabelo mais cheio e grosso, invista em um mais potente. Elyara Escalfoni

O produto é bom e bonito, mas achei a potência muito fraca. Comprei achando que era normal, mas é bem pequeno. Boa para levar em viagens pois cabe na bolsa, mas a potência é muito fraca. Luciana Ferreira

A princípio adorei o produto. Leve, pequeno, com uma potência boa pro tamanho, mas começou a apresentar problemas em menos de 1 mês e pouquíssimo uso. Se usei 10 vezes, foi muito. Cris Pagnoncelli

