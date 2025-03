Rune vence Tsitsipas e vai às quartas de final de Indian Wells

O dinamarquês Holger Rune encerrou a sequência de vitórias do grego Stefanos Tsitsipas ao derrotá-lo por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4 nesta terça-feira (11) pelas oitavas de final do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Nono colocado no ranking mundial, Tsitsipas vinha confirmando sua melhora com uma série de sete jogos sem perder, com os quais conquistou o título de Dubai (ATP 500) em fevereiro.

Nesta terça, porém, teve menos sucesso nos momentos decisivos do que o jovem Rune, que materializou três de suas cinco chances de quebra contra apenas uma das seis do grego.

A saída de Tsitsipas deixa apenas quatro integrantes do top-10 da ATP na competição: o americano Taylor Fritz, o russo Daniil Medvedev, o australiano Alex de Miñaur e o espanhol Carlos Alcaraz, principal candidato à conquista do terceiro título consecutivo.

Medvedev, derrotado por Alcaraz nas duas últimas finais, buscará na terça-feira a classificação para as quartas de final contra o americano Tommy Paul, ávido por vingança após a derrota sofrida no ano passado nas semifinais.

O jogo entre o holandês Tallon Griekspoor e o japonês Yosuki Watanuki foi interrompido por pouco menos de uma hora. Griekspoor, que havia eliminado o primeiro cabeça de chave do torneio, Alexander Zverev, já tinha vantagem de um set e acabou fechando a vitória por 7-6 (7/4) e 6-1.

A outra partida masculina deste Masters 1000, entre o americano Marcos Giron e o francês Arthur Fils, foi interrompida por volta das 16h locais (20h de Brasília) devido ao reaparecimento da chuva no Vale Coachella.

--- Resultados do Aberto de Indian Wells:

- Oitavas de final (masculino)

Tallon Griekspoor (HOL) x Yosuke Watanuki (JPN) 7-6 (7/4), 6-1

Holger Rune (DIN/N.12) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.8) 6-4, 6-4

© Agence France-Presse