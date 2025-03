100% brasileiro, Bob's quer 5 vezes mais lojas em SP nos próximos 5 anos

Ricardo Bomeny, presidente da BFFC (Brazil Foodservice e Franchising Corp.), diz que o Bob's tem um "plano bastante ambicioso de expansão". Uma das principais ações da empresa é a campanha "Potencializa São Paulo", cuja meta é ampliar em cinco vezes, em até cinco anos, a operação da rede no estado. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O Bob's é a primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil. Foi criado em 1952, em Copacabana, no Rio. Faz parte da BFFC, uma holding que controla as marcas Bob's e Yoggi, além das franquias Pizza Hut e KFC no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Atualmente, o Bob's tem mais de mil pontos de venda no país. Em 2024, o faturamento foi de R$ 1,5 bilhão.

Vantagens do programa lançado em 2024. O "Potencializa São Paulo" dá benefícios aos atuais franqueados da rede, além de atrair novos investidores com condições especiais. Entre os benefícios estão contratos estendidos para os franqueados. Já para os novos franqueados, a vantagem está no desconto regressivo do percentual de royalties durante cinco anos, de acordo com o tipo de negócio (drive-thru, loja de rua ou quiosque).

Nós temos um plano bastante ambicioso de expansão, porque nós acreditamos no Brasil, acreditamos na nossa marca e acreditamos no nosso time.

Ricardo Bomeny, presidente da BFFC