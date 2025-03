realme GT 7 Pro traz câmeras com IA e zoom de 120x para enfrentar S25 Ultra

Do Guia de Compras UOL teleobjetiva é minha favorita, seja para clicar cenas cotidianas com o zoom óptico de 3x,

O realme GT 7 Pro é o celular mais avançado da marca chinesa, e um dos primeiros do mundo equipados com o processador Snapdragon 8 Elite (o mesmo do Galaxy S25 Ultra). Além do alto desempenho, ele se destaca pelas câmeras com zoom de até 120x, potencializadas por inteligência artificial, e pela bateria de 6.500 mAh com carregamento turbo de 120W.

Anunciado em novembro de 2024, o modelo começou a ser vendido no Brasil em fevereiro deste ano, por R$ 7.299, e já pode ser encontrado com descontos. Confira abaixo nossas impressões após um mês de testes.

O que mais gostei

Alto desempenho. O Snapdragon 8 Elite é o chipset mais poderoso da Qualcomm, e o primeiro da empresa com litografia de 3 nm (quanto menor esse número, em geral, melhor é o desempenho e menor o consumo de energia), pensado para rodar inteligência artificial. No Brasil, por enquanto, apenas o GT 7 Pro e os três modelos da linha Galaxy S25, da Samsung, são equipados com esse processador.

O top de linha da realme chegou ao país na versão com 512 GB de armazenamento interno e 12 GB de memória, que em momentos mais exigentes pode ser expandida virtualmente para 28 GB, por meio da tecnologia de RAM dinâmica. Isso tudo garante uma experiência multitarefas sem travar, inclusive em jogos pesados ou recursos avançados de IA.

Câmeras com IA e estabilização óptica. São três sensores traseiros e um frontal, todos desenvolvidos pela Sony:

principal wide 50 MP (OIS)

teleobjetiva periscópio 50 MP (3x zoom óptico, 120x zoom digital, OIS)

ultrawide 8 MP (0.6x)

selfie 16 MP

Olhando apenas o número de megapixels, pode parecer um conjunto simples, mas ele surpreende com imagens de alta definição e fidelidade. As fotos ficam super nítidas e detalhadas, mantendo cores vivas, bom contraste e luminosidade, mesmo ao aproximar das cenas.

Zoom 6x Imagem: Marcella Duarte/UOL

A teleobjetiva é minha favorita, seja para clicar cenas cotidianas com o zoom óptico de 3x, que ganham um desfoque de fundo natural, ou para faixas maiores. Ela vai muito bem até uns 30-40x, depois disso a perda qualidade é mais evidente, mas continua honesta — graças ao processamento com inteligência artificial, que fica mais intenso a partir de 60x.

Achei o resultado superior ao de concorrentes com esse tipo de zoom. Ah, também dá para tirar foto da Lua com ele, mas a textura fica um pouco artificial.

Zoom 30x Imagem: Marcella Duarte/UOL

O modo macro é feito pela lente principal e é muito bom, com imagens limpas e bem detalhadas. Ele é ativado automaticamente quando damos um zoom de 3x e o celular detecta um objeto pequeno em primeiro plano (aí ele troca da teleobjetiva para a wide). Como benefício, não precisamos nos aproximar tanto para fazer o clique, o que é interessante no caso, por exemplo, de insetos.

Já os vídeos ficam menos tremidos com a estabilização óptica, tanto na lente principal (até 8K 24 fps) quanto na teleobjetiva (até 4K 30/60 fps). A captura de áudio, estéreo, é de boa qualidade.

Modo macro Imagem: Marcella Duarte/UOL

Alta resistência. Com certificação IP69 contra poeira e água, inclusive com altas temperaturas ou pressão, ele suporta imersão a até 2 metros de profundidade por até 30 minutos (os concorrentes, em geral, são IP68). Além disso, os vidros possuem proteção Gorilla Glass 7i contra riscos e impactos.

Aproveitando essa resistência, o GT7 Pro tem um modo de câmera subaquático, que é ativado manualmente quando o aparelho é submerso, ou pode ser selecionado quando quiser. Ele abre um menu diferente, em que os botões laterais são usados para controlar a câmera (volume + dá zoom, volume - alterna entre câmera traseira e selfie, liga/desliga sai do modo), e o leitor de impressão digital ultrassônico também funciona debaixo d'água. Ao sair, o celular expulsa água dos alto-falantes usando ondas sonoras.

Tela avançada. O display AMOLED de 6,78 polegadas, desenvolvido em parceria com a Samsung, tem resolução 1,5K, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 6.500 nits. Mesmo sob luz forte, a visualização é boa. As bordas são curvas para um aspecto "infinito", que eu pessoalmente gosto muito. Além de bonita, permite jogar e assistir filmes com qualidade e imersão, incluindo suporte a Dolby Vision.

Design premium. A estrutura de alumínio com bordas retas deixa a pegada mais firme. A traseira em vidro texturizado tem um ar refinado, com as câmeras em um módulo preto quadrado em relevo. O celular é vendido nas cores cinza (Galaxy Grey, com acabamento que lembra metal escovado) e laranja (Mars Orange, com um padrão que remete ao solo de Marte).

GT 7 Pro na cor laranja Marte Imagem: realme

Muita bateria e carregamento turbo. São 6.500 mAh, uma das maiores do segmento, graças à tecnologia de silício-carbono, que permite uma bateria mais compacta e com maior vida útil. Isso significa até dois dias de uso moderado longe da tomada. Com o carregador de 120W, incluso na caixa, ela vai de 0 a 100% em cerca de 40 minutos (com 15 minutos, chega a 50%, o que é ótimo se você percebe que está com pouca carga quando vai sair de casa).

Recursos de IA. Rodando Android 15 e realme UI 6.0, o GT 7 Pro tem muita inteligência artificial por trás de suas funções, como o "AI Motion Deblur" e o "AI Telephoto Ultra Clarity", que ajudam a ter fotos mais nítidas, e o "AI Game Super Resolution", que eleva a resolução de jogos para até 1,5K. Também há recursos generativos de imagem, como o "Apagar com IA", para remover coisas indesejadas das fotos, o "AI Sketch to Image", que transforma esboços em arte, e o "AI Studio", que faz divertidas montagens com diferentes cenários e figurinos — dá até para criar uma selfie com o jogador Kaká.

Brincadeiras com o AI Studio Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Câmera ultrawide poderia ser melhor. Assim, o conjunto ficaria perfeito. Além da resolução reduzida, o que prejudica em condições de pouca luz, a ultra angular, para cenas de campo mais aberto, não tem foco automático (por isso, o modo macro é feito com a teleobjetiva).

Câmera frontal não grava em 4K. Ela faz um ótimo trabalho no uso cotidiano da maioria das pessoas, para selfies e videochamadas, e filma até a 1080p (60fps). Para produtores de conteúdo que sobem vídeos no YouTube, porém, a gravação em 4K pode fazer falta.

Não tem recarga sem fio. Apesar de não essencial, é algo esperado para um celular desta categoria. Para quem prefere carregar por indução, pode ser um fator decepcionante.

Realme GT 7 Pro na cor cinza Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para quem vale a pena?

O realme GT 7 Pro chegou para concorrer com outros tops de linha, como Galaxy S25 Ultra, Motorola Edge 50 Ultra, e Xiaomi 14T. E faz bonito, apesar de algumas concessões para ter um preço mais competitivo.

Ele se destaca pelo processador Snapdragon 8 Elite, a bateria grandona e o conjunto de câmeras Sony, com ótimo zoom óptico e inteligência artificial para chegar mais longe.

É uma boa opção para quem busca um smartphone com as últimas tecnologias, mas não quer pagar tanto quanto, por exemplo, o modelo mais caro da Samsung.

Além do GT7 Pro, a empresa acaba de lançar no Brasil o C75, um básico robusto, também com certificação IP69 e câmera principal de 50MP com IA e modo subaquático. Ele custa a partir de R$ 1.199 (8GB + 128GB).

Recentemente, a realme revelou, com exclusividade ao UOL, planos de produzir aparelhos no país a partir deste ano, para conseguir oferecer preços ainda mais baixos e ampliar o portfólio de modelos disponíveis. Há indícios, como vagas de emprego anunciadas, de que uma fábrica esteja em instalação em Manaus (AM).

Ficha técnica realme GT 7 Pro

Tela: 6.78 polegadas, AMOLED, 1,5K (2780x1264 pixels), 1-120Hz, 6.500 nits, Dolby Vision

6.78 polegadas, AMOLED, 1,5K (2780x1264 pixels), 1-120Hz, 6.500 nits, Dolby Vision Dimensões: 7,69cm x 16,25cm x 0,85cm; 222g

7,69cm x 16,25cm x 0,85cm; 222g Câmeras traseiras: principal wide 50 MP (Sony IMX906, f/1.8, 24mm, fov 84,4°, OIS); teleobjetiva periscópio 50 MP (Sony IMX882, f/2.65, 73mm, fov 32,8°, 3x zoom óptico, 120x zoom digital, OIS); ultrawide 8 MP (Sony IMX355, f/2,2, 16mm, fov 112°)

principal wide 50 MP (Sony IMX906, f/1.8, 24mm, fov 84,4°, OIS); teleobjetiva periscópio 50 MP (Sony IMX882, f/2.65, 73mm, fov 32,8°, 3x zoom óptico, 120x zoom digital, OIS); ultrawide 8 MP (Sony IMX355, f/2,2, 16mm, fov 112°) Câmera selfie: 16MP (Sony, f/2,45)

16MP (Sony, f/2,45) Processador: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Memória: 12GB RAM (RAM dinâmica até 28GB)

12GB RAM (RAM dinâmica até 28GB) Armazenamento interno: 512GB

512GB Bateria: 6.500 mAh, carregamento 120W

6.500 mAh, carregamento 120W Sistema operacional: Android 15; realme UI 6.0

Android 15; realme UI 6.0 Certificação: IP69 (resistente contra água e poeira)

