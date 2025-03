Rebeldes tomam 450 passageiros como reféns em trem no Paquistão

Homens armados fizeram mais de 450 passageiros de um trem como reféns e feriram o motorista em um ataque na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, disseram as autoridades.

"Mais de 450 passageiros estão sendo mantidos reféns por homens armados", disse Muhammad Kashif, um funcionário ferroviário, à AFP.

Fontes administrativas e policiais confirmaram o ataque, que foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão, o principal grupo separatista da região.

Um policial da cidade de Sibi, na região, que pediu para não ser identificado porque não está autorizado a falar com a imprensa, disse que "o trem permanece parado pouco antes de um túnel cercado por montanhas".

Esta região montanhosa facilita a presença de milicianos, segundo a polícia. Os hospitais da área estão em alerta.

