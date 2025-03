Queremos apoio do centrão a Lula em 2026, diz presidente interino do PT

Do UOL, em São Paulo

O senador Humberto Costa, presidente interino do PT, afirmou que o partido quer o apoio do centrão e da centro-direita à reeleição de Lula em 2026.

O que aconteceu

Humberto Costa defendeu alianças com o centrão agora e em 2026. "Todos nós defendemos que o PT tem que ampliar a frente que apoiou a candidatura do Lula, inclusive para partidos de centro e centro-direita", disse o petista em entrevista à GloboNews hoje.

Lula teve o apoio de 16 partidos no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Siglas de centro, como MDB e PSD, liberaram seus membros. Muitos apoiaram o petista.

Humberto Costa assumiu interinamente o comando do PT após a saída de Gleisi Hoffmann. Ela tomou posse como ministra das Relações Institucionais ontem.

Senador terá a missão de coordenar a próxima eleição interna do partido, prevista para julho. Durante a entrevista, ele também comentou o racha no partido por conta da candidatura do ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para presidir o PT.

Humberto Costa, Gleisi Hoffmann e Edinho Silva fazem parte da corrente Construindo um Novo Brasil. O senador afirmou que o grupo "está trabalhando" para construir uma candidatura única ao comando do partido. "Estamos em um fogo muito alto desnecessariamente. Está faltando diálogo", comentou.