Quem é Ricardo Molina, perito que incendiou objetos em briga com mulher

Ele contestou a versão oficial de que o empresário, peça-chave do escândalo de corrupção que levou à queda de Fernando Collor da Presidência em 1992, teria sido morto por sua namorada Suzana Marcolino, que depois teria cometido suicídio. Para Molina, ambos foram executados. Em 2013, os ex-seguranças de PC Farias foram julgados e absolvidos, e nenhum autor do crime foi identificado.

O sequestro de Eloá Pimentel terminou em tragédia quando a Polícia Militar invadiu o apartamento onde Lindemberg Alves mantinha a jovem refém. Molina analisou os áudios do cerco e avaliou os disparos efetuados na operação policial. Lindemberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão por homicídio, tentativa de homicídio contra Nayara Rodrigues, cárcere privado e resistência à prisão. No entanto, devido ao limite de cumprimento de pena no Brasil, sua sentença foi reduzida para 39 anos e 3 meses.

