Quem é o 'Capitão Canadá' que enfureceu Trump ao aumentar tarifas elétricas nos EUA

Na segunda-feira (10), o primeiro-ministro da província canadense de Ontário, Doug Ford, que agora vem sendo chamado de "Capitão Canadá", anunciou a introdução de uma sobretaxa sobre as exportações de eletricidade para três estados norte-americanos. Em sua rede social Truth Social, um Donald Trump furioso acusou o Canadá de abusar das tarifas. Esse é mais um episódio da guerra comercial entre o Canadá e os Estados Unidos.

Um milhão e meio de empresas e residências norte-americanas foram afetadas por esse aumento de 25% nas tarifas alfandegárias sobre a eletricidade fornecida por Ontário ao estado de Nova York, Michigan e Minnesota. Isso trará cerca de 280.000 dolares canadenses para a província.

Esse é o dinheiro que Doug Ford pretende usar para ajudar as empresas e os trabalhadores afetados pela atual turbulência econômica. O primeiro-ministro da província mais rica e populosa do Canadá avisou que poderia ir ainda mais longe, simplesmente cortando a energia dos Estados Unidos.

Doug Ford quer forçar Donald Trump a abandonar sua ideia de aumentar as tarifas de uma vez por todas. As vacilações do líder norte-americano estão causando o "caos", diz o canadense.

Doug Ford rasgou contrato assinado com Musk

Esta não é a primeira vez que Doug Ford ataca o presidente norte-americano, apesar de ter saudado sua eleição. Desde o momento em que Trump começou a atacar os interesses canadenses, o primeiro-ministro de Ontário escolheu o caminho mais difícil. Doug Ford rasgou o contrato de quase US$ 100 milhões assinado com a empresa de Elon Musk, Starlink, que deveria fornecer internet rápida para áreas remotas de Ontário.

Ele também retirou o álcool norte-americano das lojas do governo e baniu as empresas norte-americanas das licitações públicas. Essa atitude, que Ford exibiu prontamente na mídia, inclusive nos canais de notícias norte-americanos 24 horas, lhe rendeu o apelido de "Capitão Canadá" e também permitiu que ele ganhasse um terceiro mandato consecutivo no final de fevereiro. Estrategista astuto, Ford convocou uma eleição antecipada.

Por sua vez, Donald Trump colocou outra peça na máquina nesta terça-feira (11). As tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses, que devem entrar em vigor na quarta-feira, serão de 50% em vez de 25%. No início de abril, os carros canadenses serão taxados. "A única coisa sensata" que o país deve fazer é se tornar o '51º estado americano', reiterou o presidente dos EUA.