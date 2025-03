PSG vence Liverpool nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O Paris Saint-Germain avançou às quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Liverpool nesta terça-feira (11) nos pênaltis (4-1) após uma vitória por 1 a 0 nos 120 minutos na partida de volta das oitavas disputada em Anfield.

O atacante parisiense Ousmane Dembélé abriu o placar aos 12 minutos, permitindo ao PSG anular a vantagem que a equipe do norte da Inglaterra possuía depois de vencer o jogo de ida no Parque dos Príncipes, também por 1 a 0.

Já nos pênaltis, o PSG se mostrou infalível ao converter quatro cobranças seguidas por meio de Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembélé e Desiré Doué enquanto Darwin Núñez e Curtis Jones erraram pelo Liverpool.

O time francês, atual líder isolado da Ligue 1, enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre o Aston Villa e o Brugge, que será disputado nesta quarta-feira. O time inglês venceu por 3 a 1 na ida.

"Merecemos a classificação se olharmos os dois jogos; não há comparação. Isso mostra o valor desta equipe, para vir aqui e vencer com uma equipe tão jovem, não temos limite", disse o capitão do PSG, Marquinhos.

Arne Slot, treinador do Liverpool, encarou a derrota com espírito esportivo: "Acho que foi o melhor jogo de futebol em que já participei. Talvez não tenhamos tido a sorte suficiente, as margens foram tão pequenas... Acho que jogamos a partida perfeita".

"Mostramos que adoramos jogar futebol, independentemente do estádio ou do ambiente, essa é a beleza desta equipe", disse o treinador do PSG, Luis Enrique.

- Início arrasador -

Em Anfield, o Liverpool não poderia se dar ao luxo de uma atuação como a que mostrou em Paris, que terminou com um milagre em forma de vitória ao sair ileso da noite em que o PSG deu 27 chutes.

Diante de sua torcida, os 'Reds' deram tudo de si desde o apito inicial. Dominantes e incisivos para encerrar o duelo, poderiam ter chegado a uma vantagem de três gols após seis minutos de bola rolando.

Nuno Mendes, um dos heróis parisienses, interceptou Mohamed Salah (4') e fez milagre num chute de Alexis Mc Allister para o gol vazio (5').

Mais uma vez Salah, após avançar pelo meio, tentou de longe mas não conseguiu colocar a bola no ângulo (6').

Sobrevivendo a este bombardeio inicial, o PSG pagou o Liverpool com a mesma moeda que recebeu no Parque dos Príncipes. Um chute, um gol: Dembélé abriu para Bradley Barcola e buscou a sobra. Ibrahima Konaté se atrapalhou com Allison Becker na tentativa de afastar a bola e Dembélé foi rápido, empurrando para o fundo da rede.

- Dembélé endiabrado -

Depois de passar em branco no jogo de ida, Dembélé voltou a dar sinais de 'matador' no norte da Inglaterra ao chegar aos dez gols nesta Liga dos Campeões, 21 em todas as competições em 2025.

Com o confronto empatado, a vertigem inicial passou. O Liverpool tinha a posse de bola, enquanto o PSG dominava os espaços.

Neste cenário Konaté quase se redimiu do erro com um chute de longa distância que Gigi Donnarumma se esticou para fazer uma grande defesa (16').

Com o campo aberto, Dembélé aterrorizava o time da casa, mostrando uma versão bem diferente do jogador talentoso mas com problemas para finalizar. Agora ele sabe o caminho para levá-la ao gol.

O atacante cruzou da linha de fundo para Khvicha Kvaratskhelia e o chute do georgiano não entrou porque bateu na perna de um defensor (35') e depois procurou um chute que raspou a trave, com Allison já batido (41').

- Grande noite de Donnarumma -

No segundo tempo os 'Reds' quase conseguiram nocautear os parisienses: tiveram um gol anulado por impedimento do húngaro Dominik Szoboszlai (53'), Nuno Mendes continuou afastando o perigo e Donnarumma fez uma sequência monumental para defender uma cabeçada de Luis Díaz (58').

Apesar das mudanças, na reta final os dois times, principalmente o PSG, reduziram riscos e levaram a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, a equipe de Luis Enrique esteve mais perto do gol decisivo: Lucas Beraldo, que substituiu Marquinhos, tentou com uma boa cabeçada (93'), Doué mandou duas bolas raspando (95' e 112') e Dembélé esbarrou nos reflexos de Allison (108').

Mas foi finalmente Donnarumma, com duas defesas memoráveis na disputa de pênaltis, quem desequilibrou este duelo de titãs e garantiu a classificação.

