Primeiro leilão de baterias do Brasil fica para o 2º semestre, diz secretário

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O primeiro leilão do governo brasileiro de reserva de capacidade na forma de potência, com sistemas de armazenamento em baterias, será realizado no segundo semestre de 2025, disse nesta terça-feira o secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento, Thiago Barral.

Segundo ele, o ineditismo do certame e o calendário repleto de leilões do governo neste ano levaram o evento para a segunda metade de 2025.

"Recebemos muitas contribuições desde a consulta pública e, pelo ineditismo, temos um dever de casa grande para digerir e buscar um desenho", disse Barral, adicionando que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) trabalha na regulação das soluções de armazenamento no sistema elétrico.

Os sistemas de armazenamento, que permitem ao país armazenar energia de fontes intermitentes, como solar e eólica, poderão representar menores preços para os consumidores, no médio e longo prazo, defendeu Barral.

Durante evento no Rio de Janeiro, ele disse também que muitas empresas estão interessadas em participar do leilão.

