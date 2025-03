Portugal: deputados negam voto de confiança e derrubam governo de centro-direita

Envolvido em uma controvérsia sobre um possível conflito de interesses, o primeiro-ministro de direita moderada de Portugal, Luis Montenegro, foi derrubado nesta terça-feira (11) pelo parlamento português, que não deu um voto de confiança para seu governo. A decisão abre caminho para eleições gerais antecipadas, apenas um ano depois do premiê ter chegado ao poder.

"Nós tentamos tudo". Foi assim que o primeiro-ministro Luís Montenegro resumiu, antes deixar o plenário, o voto pela moção de confiança rejeitado pelos deputados.

A proposta foi rejeitada pelos socialistas, o principal partido de oposição, o Chega, de extrema direita, e a extrema esquerda. Essa votação pode levar a eleições parlamentares antecipadas nas próximas semanas, se o presidente optar por dissolver a assembleia para acabar com a crise.

"A votação de hoje determinará (...) se teremos ou não eleições (...) e se o Partido Socialista unirá forças com a extrema direita para derrubar o governo", disse mais cedo o chefe de governo durante o debate. "Não cometi nenhum crime", continuou Luis Montenegro, que não tem maioria absoluta no parlamento.

No centro da controvérsia está uma empresa de serviços de propriedade de sua esposa e filhos, que tem contratos com várias empresas privadas, incluindo um grupo cuja atividade está sujeita a concessões concedidas pelo Estado.

O Secretário-Geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, pediu a Montenegro que se abstivesse de pedir a confiança dos deputados quando era previsível um resultado negativo, argumentando que Montenegro deveria ter a coragem de se demitir.

O governo, por sua vez, acredita que o primeiro-ministro respondeu a todas as perguntas da oposição: para evitar mergulhar o país na instabilidade, de acordo com o governo, Montenegro explicou que tinha que pedir o voto dos portugueses, reafirmando que não havia cometido nenhuma irregularidade.

"É claro que serei candidato" em caso de eleições antecipadas, mesmo que seja indiciado, disse ele também na CNN Portugal na noite de segunda-feira.

Possíveis eleições em maio

Caberá agora ao presidente, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, decidir se dissolve ou não o parlamento. As eleições parlamentares antecipadas poderão ser realizadas em 11 ou 18 de maio, conforme já anunciado por Rebelo de Sousa.

O chefe do governo, presidente do Partido Social Democrata (PSD, direita moderada), que chegou ao poder há um ano, mas sem maioria absoluta, foi implicado em vários casos.

Além da empresa familiar, que o primeiro-ministro anunciou que, a partir de agora, será estritamente de propriedade de seus filhos, houve revelações de possíveis irregularidades na compra de um apartamento.

O premiê já superou duas moções de censura, mas a oposição não desanima.

Se o governo renunciar, o presidente deverá consultar os partidos representados no Parlamento e, em seguida, convocar o Conselho de Estado, um órgão consultivo, antes de decidir sobre o desfecho da crise.

Luis Montenegro assumiu o cargo em abril de 2024, sucedendo Antonio Costa, um socialista que renunciou em novembro de 2023 em meio a uma investigação sobre suposto tráfico de influência. Costa, que sempre negou qualquer irregularidade, foi eleito presidente do Conselho Europeu em junho de 2024.

De acordo com duas pesquisas publicadas nesta terça-feira, o SP está à frente da Aliança Democrática (AD) de centro-direita, liderada por Luis Montenegro, em termos de intenções de voto no caso de uma eleição, com 25 a 30% das intenções de voto, em comparação com 23 a 25% para o partido no poder, enquanto o partido de extrema-direita de Chega permanece estável em cerca de 17%.

(Com AFP)