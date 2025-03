Por que não se deve comer ovo com a gema mole?

Ovos são considerados ótimas alternativas em dietas balanceadas por terem proteína, minerais e vitaminas, além de serem alimentos versáteis. No entanto, seu armazenamento e consumo são delicados e é comum cometer erros que, mesmo sendo pequenos, podem facilitar a contaminação por micro-organismos e causar danos à saúde de quem os consome. Um desses erros é comer a gema mole.

A recomendação é cozinhar completamente o alimento, para evitar o risco de contaminação, inclusive por Salmonella, uma bactéria que pode provocar graves infecções alimentares.

Entre os sintomas da salmonelose (doença causada pela Salmonella) estão:

Febre

Dor de cabeça

Náuseas

Vômitos

Falta de apetite

Cólicas

Diarreia

Geralmente, os sintomas aparecem de 12 a 36 horas após o consumo do item contaminado.

Apesar de a maioria das pessoas se recuperar em poucos dias sem tratamento específico, em alguns casos, a infecção leva a complicações que podem matar.

Ovo mole é coisa do passado

Também é bom tomar cuidado ao preparar receitas que levam ovo mole em casa. "Algumas receitas que usam ovos crus, como gemadas, são antigas e hoje não são tão preparadas porque já se sabe que não fazem bem", afirma a nutricionista Thais Barca, pós-graduada em nutrição aplicada ao exercício físico pela USP.

"Achar que ovo cru é saudável é uma crença popular", diz Barca. "Do ponto de vista científico, o ovo mais cozido facilita a digestão e a absorção de nutrientes."

Segundo a nutricionista, o ovo é uma fonte rica de proteínas, além de fácil de ser preparado, mas, se ingerido cru, não oferece os mesmos benefícios. Ao contrário do que se pensa, é o cozimento do alimento que garante a absorção de nutrientes pelo organismo. "O cozimento facilita a absorção de vitaminas do complexo B e tem efeitos benéficos para a pele, músculos e olhos", afirma Barca.

Lavar a casca dos ovos antes de guardá-los também é perigoso

Imagem: Getty Images / iStock

A casca é uma proteção contra a entrada de bactérias e demais micro-organismos e lavá-la com antecedência pode enfraquecer essa barreira, levando até mesmo a um processo de apodrecimento precoce do alimento e risco de intoxicação do consumidor.

A orientação é só uma higienização básica ao armazenar, passando papel toalha caso ele apresente sujeiras. Segundo especialistas ouvidos por VivaBem, quem quiser pode lavá-los apenas no momento do consumo.

Veja a seguir outros erros que as pessoas cometem ao armazenar ovos:

Deixar fora da geladeira: após comprar ovos, é importante guardá-los na geladeira. Isso porque a temperatura externa, sobretudo em um país tropical como o Brasil, pode diminuir o "tempo de vida" do alimento. Oscilações de temperatura fora da geladeira fazem com que o controle de qualidade do ovo fique menor e ele pode estragar com facilidade.

Guardar na porta da geladeira: o abrir e o fechar da porta com frequência traz mudanças de temperatura que podem ser prejudiciais para o alimento. O recomendável é colocar os ovos no meio do eletrodoméstico, por ser um local de refrigeração com temperatura mais estável.

Guardar na embalagem original: também é recomendado retirar os ovos da embalagem original e guardá-los em um recipiente limpo. A medida é mais uma forma de prevenir o risco de contaminação, sobretudo por micro-organismos, já que as caixas são manipuladas por muitas pessoas.

Atenção ao comprar

Ao comprar ovos, algumas dicas ajudam a escolher produtos de melhor qualidade e segurança, como:

Preste atenção às embalagens. Elas devem indicar modos de consumo e conservação, validade e os riscos relacionados à presença de Salmonella.

Avalie a integridade total da casca. E não apenas se os ovos estão ou não quebrados. Afinal, qualquer alteração pode permitir a entrada de bactérias.

É importante que a casca tenha o aspecto poroso preservado. Uma casca lisa pode fazer os ovos apodrecerem mais rápido.

*Com informações de reportagens publicadas em 19/08/2024 e 02/08/2024