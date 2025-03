Polícia vai demolir 'resort' de traficante no Rio; veja como é o imóvel

Do UOL, em São Paulo*

Um "resort de luxo" do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, apontado como um dos líderes da facção TCP (Terceiro Comando Puro), é alvo de uma operação das polícias do Rio. O empreendimento foi construído em uma área de proteção ambiental, com dinheiro ilícito, e será demolido hoje.

Como é o imóvel

Fica isolado no chamado Complexo de Israel e é investigado como possível ponto de encontro para organização criminosa. O Complexo de Israel engloba as comunidades do Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta e Parada de Lucas, onde está localizada a propriedade.

"Resort" inclui, na verdade, dois imóveis. A área comum do complexo tem um imenso espaço de lazer, com direito a uma praia e lago artificiais com carpas, cercados de muita areia e coqueiros, além de um pedalinho para passeios.

Lago artificial da residência de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão Imagem: Divulgação/PCRJ

Espaço para festas e churrasqueira coberta recebiam encontros da chefia do tráfico. A informação é do jornal O Globo, que ainda revelou que uma academia completamente equipada e sauna serviam para os cuidados pessoais de Peixão.

Banheiros eram equipados com hidromassagem. Além disso, todas as dependências possuíam acabamentos e revestimentos novos. "Tínhamos o endereço dele, que ficava em um verdadeiro oásis de luxo em Parada de Lucas. [...] Uma casa que poderia ser equivalente a um resort na Região Sul Fluminense", comentou o delegado Fábio Asty, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas à Veja Rio em outubro do ano passado, quando o local foi descoberto pela polícia.

Piscina ainda completava o conforto. À beira dela, assim como em outros pontos da casa, estão destacadas imagens da estrela de Davi, símbolo judaico, porque Peixão é evangélico. Embora sua mãe seja umbandista, de acordo com a TV Globo, o traficante teria adotado a fé evangélica há, pelo menos, oito anos.

Traficante foi alvo de busca e apreensão na manhã de hoje. A Polícia Civil e Polícia Militar fizeram uma operação em endereços ligados a Peixão, para "coletar provas que fortaleçam as investigações sobre a associação criminosa, bem como apreender materiais ilícitos, incluindo armas, equipamentos eletrônicos e documentos que possam contribuir para a elucidação de crimes praticados na região".