Petrobras vê oportunidades na Argentina devido ao gás de Vaca Muerta

Por Marianna Parraga

HOUSTON (Reuters) - A Petrobras está analisando oportunidades potenciais na Argentina, enquanto avança em projetos na Colômbia e na África, disse a diretora de exploração e produção Sylvia dos Anjos nesta terça-feira.

O gás da região de Vaca Muerta seria interessante para a Petrobras, já que um gasoduto que contecta Argentina, Bolívia e Brasil poderia ser usado para transportá-lo, afirmou a executiva, nos bastidores da conferência CERAWeek, em Houston.

Ela acrescentou que a empresa também poderia procurar oportunidades de petróleo na Argentina, já que a Petrobras busca ativamente reabastecer suas reservas de petróleo e enfreta dificuldades para obter licenças ambientais para perfurar em novas fronteiras no Brasil.

Na Colômbia, a empresa está atualmente elaborando o plano de desenvolvimento de um projeto maritimo onde foram descobertos 6 trilhões de pés cúbicos de gás, enquanto aguarda uma licença do governo.

Cerca de 13 milhões de metros cúbicos por dia de gás do projeto seriam fornecidos à Colômbia por meio de um gasoduto, disse Anjos.

Na África, a empresa espera que poços exploratórios sejam perfurados entre julho e agosto em um bloco no qual tem participação em São Tomé e Príncipe. Outra área na África do Sul deve ser perfurada no segundo semestre, acrescentou a executiva.

(Reportagem de Marianna Parraga)