Pequenos investidores chineses adotam DeepSeek em suas operações no mercado

Por Samuel Shen e Tom Westbrook

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - Se você não pode combatê-los, junte-se a eles, é o mantra entre pequenos investidores chineses que estão adotando o DeepSeek e outras ferramentas de inteligência artificial (IA), em nítido contraste com a repressão do governo no ano passado a grandes operadores que usam robôs em suas operações.

Cursos intensivos online cresceram rapidamente e as salas de treinamento estão lotadas de operadores ansiosos para vencer o mercado usando modelos de computador, uma vez que a popularidade do DeepSeek -- ele próprio apoiado por um fundo quantitativo -- mudou não apenas a trajetória do mercado, mas a percepção do setor de US$700 bilhões de hedge fund da China.

A rápida adoção do DeepSeek no mercado de ações da China, dominado pelo varejo, também está provocando mudanças nas corretoras e nos gerentes de patrimônio, ao mesmo tempo em que cria novos riscos para os investidores em um mercado dominado e impulsionado pelo fluxo de caixa de pequenos operadores.

"O futuro é a era digital, e a IA será vital", disse Hong Yangjun a uma sala lotada de investidores individuais que estavam aprendendo a negociar com IA em um fim de semana de fevereiro.

Assim como a guerra do futuro será travada com drones e robôs, o mercado de ações será um campo de batalha entre computadores, disseram palestrantes à turma em um escritório no centro de Xangai.

Tal devoção contrasta fortemente com o clamor público há um ano contra os fundos quantitativos movidos a computador, vistos como "sanguessugas" por investidores e acusados por órgãos reguladores de contribuir para a injustiça e a volatilidade do mercado.

O setor também foi alvo de uma repressão do governo há cerca de um ano, quando o setor valia US$260 bilhões, segundo algumas estimativas.

"O uso de ferramentas quantitativas para escolher ações economiza muito tempo", disse Wen Hao, um operador de Hangzhou que usa programas de computador para determinar o momento de comprar e vender.

Os gigantes dos fundos dos EUA, incluindo BlackRock, Renaissance Technologies e Two Sigma, já estão usando a IA para investir há algum tempo. Analistas dizem que pequenos gestores de ativos e até mesmo investidores de varejo na China podem se beneficiar do surgimento do modelo de código aberto da DeepSeek.

O ChatGPT está fora de alcance para usuários chineses.

"No futuro, os investidores chineses mudarão completamente a forma como tomam decisões de investimento", disse Zhou Lefeng, presidente da Xiangcai Securities. "Anteriormente, clientes pediam conselhos de investimento a gerentes de patrimônio. Agora eles pedem ao DeepSeek."

Larry Cao, analista principal da FinAI Research, disse que está surpreso com o nível de confiança que investidores depositam no modelo, alertando que a IA tem limites.

"As pessoas confiam mais nos modelos de IA do que nos consultores financeiros, o que provavelmente é uma confiança equivocada, pelo menos neste estágio", disse Cao.