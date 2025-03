Papel higiênico na geladeira funciona? Veja dicas para eliminar mau cheiro

Quem já precisou lutar contra o mau cheiro persistente de uma geladeira deve ter percebido que nem sempre aquela receitinha infalível da vovó funciona. Isso acontece porque não existe uma fórmula mágica capaz de tirar todo tipo de "futum" do eletrodoméstico.

A maioria dos odores desagradáveis que surgem na geladeira é provocada pela decomposição de alguma comida que está lá dentro (aquele pote com o restinho de feijão que ninguém comeu, por exemplo). À medida que uma comida vai apodrecendo, ela vai gerando gases nada cheirosos. Mas nem sempre o que serve para eliminar o cheiro de feijão estragado vai funcionar para aquele produto vencido esquecido no fundo da gaveta.

Já pensou em utilizar papel higiênico?

Imagem: iStock

Muitos desconhecem que um simples rolo de papel higiênico pode ajudar a eliminar odores na geladeira. Esse truque, que ficou popular nas redes sociais, também reduz a umidade e melhora a conservação dos alimentos. Isso ocorre porque a celulose do papel higiênico é altamente absorvente, capturando líquidos e partículas responsáveis pelos maus cheiros.

O rolo deve ser novo, portanto, retirado da embalagem sem uso, colocado longe de líquidos e trocado a cada uma ou duas semanas. Embora ajude a reduzir cheiros, é importante limpar a geladeira e descartar produtos vencidos regularmente.

Outras soluções contra o mau cheiro

Carvão ativado: funciona na maioria dos casos. Quando as moléculas do mau cheiro passam por seus poros minúsculos, elas são capturadas e dali não saem mais. Se a geladeira estiver muito fedorenta, será preciso trocar o potinho de carvão dentro de alguns dias, já que a maioria dos poros que ficam em contato com o ar do eletrodoméstico estará cheia.

Pó de café: outra substância que age da mesma maneira é o pó de café. Quanto mais fino é o pó, melhor: mais espaço ele terá para capturar o cheiro. Quanto maior for a superfície de contato com o ar da geladeira, mais cheiro ele vai capturar.

Se não funcionar, o que fazer?

Tanto o carvão ativado quanto o café são compostos orgânicos que têm afinidade com gases orgânicos e, por isso, ótimas opções para tirar cheiro de comida podre. Mas a coisa muda de figura se o cheiro não estiver vindo de algum composto biodegradável.

Nesses casos, você pode utilizar:

Vinagre e limão: por conterem ácidos, eles conseguem "quebrar" a estrutura de proteínas ou interagir com compostos básicos e, assim, eliminar o cheiro;

Bicarbonato de sódio: por ter pH básico, consegue tirar o mau cheiro se ele for proveniente de algum ácido;

Detergente: ajuda a eliminar o odor porque suas moléculas interagem com gordura e água, envolvendo a sujeira em microenvelopes solúveis em água;

Álcool: pode não ser tão eficiente quanto detergente, mas ele também interage com outras substâncias impregnadas nas partes internas da geladeira.

Às vezes, pode ser difícil identificar se o cheiro vem de fato da sua geladeira. Na dúvida, vale a pena seguir dois passos:

Passe o detergente antes para limpar todas as partes internas da geladeira;

Coloque o carvão mineral ativado depois que tudo estiver limpo.

Quer manter a geladeira limpa e evitar que odores desagradáveis apareçam? Siga essas dicas:

Lave os produtos que acabaram de chegar do supermercado antes de colocá-los no refrigerador;

Mantenha o eletrodoméstico sempre limpo;

Observe sempre a validade e o estado de conservação dos alimentos.

*Com informações de reportagem publicada em 27/11/2024