Marina critica Trump por saída de Acordo de Paris: 'Postura negacionista'

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou de "negacionista e autoritária" a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do Acordo de Paris.

O que aconteceu

Marina disse que a saída dos EUA do acordo é "um prejuízo muito grande". Em evento na manhã de hoje na Universidade Mackenzie, em São Paulo, a ministra falou sobre a dificuldade em dialogar com o governo norte-americano em assuntos ligados à COP-30, a conferência global do clima marcada para novembro deste ano, em Belém.

Trump retirou os EUA do Acordo de Paris pela segunda vez. No início de seu primeiro governo, em 2017, o presidente excluiu os EUA do tratado, que havia sido firmado em 2015 para combater emissão de gases do efeito estufa. O ex-presidente Joe Biden recolocou o país no acordo, mas Trump assinou a nova retirada em 20 de janeiro, seu primeiro dia do novo mandato.

Segundo Marina, o mundo precisa "fazer o dever de casa" mesmo com a postura de Trump. Ela afirmou que os países devem trabalhar para "manter a agenda climática a todo vapor" e ponderou que, mesmo nos EUA, a autonomia interna de estados norte-americanos comprometidos com a agenda climática pode amenizar os impactos da saída do Acordo de Paris.

[A COP-30, em novembro] é uma COP de sobriedade. É muito trabalho e muita capacidade de dialogar com 195 países, porque os Estados Unidos estão dizendo que vão sair do acordo de Paris. Não é fácil, é um prejuízo muito grande, mas o mundo tem que fazer o dever de casa