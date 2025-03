Operadores aumentam apostas em cortes de juros pelo Fed após dados de emprego

(Reuters) - Operadores de futuros da taxa de juros dos Estados Unidos aumentaram nesta terça-feira suas apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve, com três reduções de 0,25 ponto percentual consideradas prováveis até outubro, depois que um relatório mostrou que as vagas de emprego em aberto subiram em janeiro.

A chance dos cortes serem retomados em maio subiu para quase 50%, com base na precificação dos contratos vinculados à taxa de do Fed. Entretanto, junho ainda é visto como o reinício mais provável de uma série de cortes que colocariam a taxa na faixa de 3,5% a 3,75% até a reunião de outubro do Fed.

(Por Ann Saphir)