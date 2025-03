Neymar será garoto-propaganda de linha de isotônicos da Cimed

Em meio à polêmica por causa de sua ausência no último jogo do Santos Futebol Clube, derrotado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, Neymar Jr tem mais uma marca na sua extensa lista de patrocinadores: o jogador será o novo garoto-propaganda da linha de isotônicos Lavitan, da Cimed.

O que aconteceu

A Cimed anunciou hoje (11) que Neymar Jr., do Santos, será o novo embaixador da linha de isotônicos Lavitan. Segundo a farmacêutica, o atleta e a marca se unem em uma collab, que incluirá os produtos Hidro Isotônicos, Lavitan Hidro Efervescente e Lavitan Hidro Drops.

Eles farão parte da categoria de nutrição de Lavitan, lançada recentemente no portfólio da marca, que terá cerca de 20 lançamentos ainda no primeiro semestre deste ano. O acordo inclui o lançamento de edições limitadas de produtos, ativações exclusivas e presença em eventos esportivos e de entretenimento. Com as novidades, a meta é que a marca movimente R$ 1 bilhão em 2025.

Lavitan é mais uma marca em meio às mais de 20 que patrocinam o jogador da Seleção Brasileira. Blaze, Red Bull, Mercado Livre e Viva Sorte são algumas das duas dezenas de empresas que apoiam o atleta.

Aposta pesada em marketing

Essa expansão faz parte do projeto da empresa que pretende alcançar um faturamento de R$ 10 bilhões até 2030. A Cimed ainda vai patrocinar a volta do Caminhão do Domingão, no programa de Luciano Huck, na TV Globo. A ação, que ocorrerá entre março e agosto, prevê a aparição do empresário João Adibe, CEO da empresa, na TV para a entrega de prêmios.