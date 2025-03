Navio de carga e petroleiro que colidiram na costa da Inglaterra transportavam querosene

O navio de carga e o petroleiro que colidiram na segunda-feira (10) no Mar do Norte, na costa da Inglaterra, transportavam querosene, cuja liberação na água gerou temores de poluição ao longo da costa e em duas áreas marinhas protegidas. O incêndio ainda estava em andamento nesta terça-feira (11) e um membro da tripulação do navio de carga, desaparecido desde a noite de segunda-feira, teria morrido.

O navio-tanque Stena Immaculate, que transportava querosene para o exército dos Estados Unidos, estava ancorado a mais de 20 km da cidade de Hull (leste da Inglaterra) quando foi atingido em plena luz do dia pelo navio de contêineres Solong na segunda-feira, de acordo com a Crowley, a operadora norte-americana do Stena Immaculate.

O Solong "surgiu do nada", disse um membro da tripulação do navio-tanque. Não há "nenhuma razão para acreditar, neste momento, que se trata de um ato criminoso", disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta terça-feira.

A colisão ocupou as primeiras páginas de todos os jornais britânicos na terça-feira. "Catástrofe" alertou o The Mirror, enquanto o The Sun expressou sua preocupação com o 'Hellfire'. O Daily Mail se perguntou como um navio de carga poderia "colidir com um navio-tanque cheio de querosene para o exército dos EUA em plena luz do dia".

O Solong, de bandeira portuguesa, não estava transportando cianeto de sódio, um gás inflamável e tóxico em contato com a água, disse seu proprietário alemão Ernst Russ nesta terça-feira (11), contradizendo informações anteriores. Sem especificar o que carregava, ele explicou a confusão com "quatro contêineres vazios que anteriormente continham o perigoso produto químico".

Quais eram os poluentes contidos nos navios envolvidos no acidente?

O navio-tanque Stena Immaculate, ancorado ao largo da costa quando foi atingido pelo navio de carga Solong, transportava 16 tanques contendo 220.000 barris de querosene, um subproduto do petróleo usado como combustível de aviação, de acordo com a Crowley, a empresa que opera o navio.

A Crowley disse que um dos tanques se rompeu durante a colisão e que foi registrado um vazamento.

Os dois navios também estavam transportando seu próprio combustível, óleo combustível pesado ou diesel marítimo. Este último é mais leve e se dissipa mais rapidamente no meio ambiente.

No caso do óleo combustível pesado, "teremos que lidar com o problema se os bunkers não tiverem queimado", diz Nicolas Tamic, vice-diretor do Cedre, um centro francês especializado em poluição acidental da água.

"Nenhum sinal de poluição dos navios foi observado até o momento", disse Mike Kane, Secretário de Estado para Segurança Marítima e Aérea do Departamento de Transportes, ao meio-dia desta terça-feira.

Quais são os riscos ambientais?

A área onde ocorreu a colisão, a mais de 20 quilômetros da costa de Yorkshire, fica próxima a duas áreas marinhas protegidas (Holderness offshore e Southern North Sea), com fundos marinhos conhecidos por sua rica flora e fauna.

De acordo com Tom Webb, professor sênior de ecologia marinha da Universidade de Sheffield (norte), o litoral em torno do estuário de Humber é o lar de muitas espécies de pássaros, especialmente aves pernaltas e outras aves aquáticas.

"A poluição química resultante de incidentes como esse pode ter um impacto direto sobre as aves e também pode ter efeitos de longo prazo sobre a cadeia alimentar marinha", disse ele.

Martin Slater, diretor de operações do Yorkshire Wildlife Trust, também disse estar "muito preocupado" com a ameaça às aves, especialmente às colônias de papagaios-do-mar, gannets e kittiwakes, que geralmente se reúnem em alto-mar antes da temporada de nidificação.

"Se uma mancha de poluição entrar no Humber, ela poderá ser potencialmente devastadora para a vida selvagem do estuário, incluindo importantes estoques de peixes e dezenas de milhares de pássaros invernais e migratórios que usam os lodaçais".

Existe o risco de um derramamento de óleo?

De acordo com os especialistas, o risco de um derramamento de óleo permanece baixo. O querosene "não é tão persistente" quanto o petróleo bruto, disse Ivan Vince, diretor da ASK Consultants, uma empresa especializada em segurança de riscos ambientais. "A maior parte dele evapora rapidamente" e o restante "é decomposto rapidamente por micro-organismos marinhos", acrescenta.

Nicolas Tamic concorda. "É impressionante, mas não necessariamente muito grave", enfatiza. A parafina "não causa uma mancha de óleo, mas sim poluição atmosférica quando queima". "Muito rapidamente, ela se funde na natureza sem danificar os ecossistemas", acrescenta.

No entanto, adverte Ivan Vince, se o vazamento for grande, "as correntes podem levá-lo para onde poderia causar mais danos", por exemplo, no estuário, mesmo que a distância pareça "relativamente grande" para ele.

"A integridade estrutural das duas embarcações está sendo monitorada de perto" e "medidas e recursos antipoluição já estão em vigor", prontos para serem acionados quando possível, disse o Secretário de Estado para Segurança Marítima e Aérea.

