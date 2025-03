Mulher sequestrada em petshop narra ameaças: 'Se errar a senha, meto bala'

A mulher sequestrada por dois homens armados no estacionamento de um petshop no Morumbi, na zona sul de São Paulo na tarde de ontem, detalhou em áudios os momentos de pânico que passou enquanto foi feita refém.

O que aconteceu

Vítima relatou que sofreu ameaças de morte durante as cerca de três horas em que esteve com os sequestradores. "Eles rodaram muito comigo [dentro do carro]. Ele falava para mim: 'se você errar a senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter a bala na cara'", relatou, em áudios obtidos e mostrados pelo Bom Dia SP, da TV Globo.

Mulher contou que ficou assustada com a troca de tiros entre os criminosos e agentes da Polícia Militar. "Meu marido ficou uma hora com os policiais por telefone e me rastreando. Quando eles fugiram, só escutei barulho no teto do carro, o vidro do carro estourando e era tiro", disse.

Nos áudios, ela também relata que viveu horas de "terror". "Não desejo isso para o meu pior inimigo. Foi terrível", finaliza.

Entenda o caso

Vítima foi sequestrada no estacionamento de uma unidade da Cobasi, na avenida Giovanni Gronchi, zona sul de São Paulo. Os criminosos a obrigaram a realizar transferências via Pix antes de fugirem em direção ao bairro Jardim Ângela, onde foram interceptados pela Polícia Militar. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Polícia baleou um dos criminosos. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi baleado pela polícia. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo a SSP-SP, a arma que ele usava no sequestro era um simulacro.

Vítima sofreu escoriações nos braços. A vítima foi resgatada sem ferimentos graves, mas apresentava escoriações nos braços e estava em estado de choque. A Polícia Militar informou que o caso será registrado no Distrito Policial da região e que as investigações seguem em andamento para identificar e prender outros possíveis envolvidos.