Mulher é sequestrada em estacionamento de loja no Morumbi; PM mata um suspeito

Uma mulher de 45 anos foi sequestrada enquanto guardava compras no estacionamento de um petshop no Morumbi (zona sul de São Paulo), no início da tarde desta segunda-feira, 10. Ela foi obrigada a fazer transferências bancárias e depois libertada pela polícia, que a localizou após ser acionada por uma testemunha. A mulher sofreu escoriações, ficou em estado de choque e foi medicada.

Um suspeito pelo crime foi baleado pela polícia e morreu.

A mulher foi abordada por dois homens armados que saíram do carro estacionado ao lado do seu. Um deles estava encapuzado. Eles obrigaram a vítima a entrar no carro deles e saíram, deixando o veículo da mulher no estacionamento da loja, na avenida Giovanni Gronchi.

Uma pessoa que testemunhou parte da ação criminosa avisou a Polícia Militar, que começou a procurar o veículo. Uma equipe localizou o carro na rua Pierre Patel, no Jardim Ângela.

Os policiais abordaram o automóvel e ordenaram que os ocupantes saíssem. Um deles desembarcou e teria feito menção de pegar a arma. Um policial atirou. Baleado, o suspeito foi conduzido ao Hospital do M’Boi Mirim, mas morreu. Ele tinha 28 anos e usava uma arma de brinquedo. O segundo suspeito conseguiu fugir correndo por uma viela.

A mulher contou à polícia que foi obrigada pelos criminosos a fazer transferências bancárias e usar seus cartões de crédito em uma máquina que eles dispunham. Ela sofreu escoriações, mas passa bem.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa. A Polícia Civil tenta identificar e prender o criminoso que fugiu.