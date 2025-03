Minério de ferro sobe em Cingapura com otimismo sobre aumento da demanda da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram na bolsa de Cingapura nesta terça-feira, impulsionados pelas expectativas de aumento da demanda, com as siderúrgicas da região norte da China prontas para retomar a produção após a conclusão da reunião anual do parlamento chinês.

No entanto, os ganhos foram limitados por preocupações com o aumento do atrito comercial global provocado pelas últimas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura subiu 0,86% para US$100,75 a tonelada, após atingir o menor nível desde 14 de janeiro, a US$98,85 a tonelada, no início da sessão.

O contrato de minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o pregão do dia com pouca variação, a 774,5 iuanes (US$106,95) a tonelada.

"A produção de metal quente ainda tem espaço para alta em março, já que algumas siderúrgicas no norte da China provavelmente aumentarão a produção após as 'Duas Sessões'", disseram analistas da Chaos Ternary Futures em nota.

A produção de metal quente é normalmente usada para avaliar a demanda de minério de ferro.

As Duas Sessões, reuniões legislativas anuais da China, começaram em 4 de março e terminarão no final do dia.

Os preços dos principais ingredientes para a produção de aço caíram na segunda-feira, impactados pelo fraco sentimento macroeconômico, à medida que as esperanças por estímulos adicionais da China diminuíram e as preocupações com o possível impacto de novas tarifas de Trump obscureceram as perspectivas de demanda.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)