Membro do BCE defende investimento conjunto em defesa aérea e drones na Europa

HELSINQUE (Reuters) - A Europa deve adotar políticas comuns, como a aquisição conjunta de equipamentos de defesa aérea e drones, para apoiar a Ucrânia e fortalecer sua própria defesa, apesar dos grandes déficits fiscais, disse o presidente do banco central da Finlândia, Olli Rehn, nesta terça-feira.

Rehn fez seus comentários depois que ministros das Finanças da União Europeia, na segunda-feira, começaram a discutir como pagar pela defesa da região por meio de novos empréstimos conjuntos, fundos da UE existentes e um papel maior para o Banco Europeu de Investimento.

Nesta terça-feira, espera-se que os ministros discutam como alterar as regras fiscais da UE a fim de fornecer espaço para mais gastos.

"Neste momento, justifica-se a implementação dos elementos de flexibilidade incluídos nas novas regras fiscais da UE, desde que a sustentabilidade da dívida de longo prazo seja mantida", disse Rehn, um membro do Banco Central Europeu, em um discurso em Helsinque.

Ele pediu soluções financeiras europeias comuns, implementadas com regras que fortaleceriam efetivamente a segurança da Europa e acelerariam a aquisição e a produção conjuntas.

"Estou pensando, por exemplo, na defesa aérea e na produção de drones", disse ele.

O BCE cortou a taxa de juros na quinta-feira passada pela sexta vez desde junho do ano passado, mas levantou a perspectiva de uma pausa em meio à incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos, o aumento dos gastos com defesa e os preços voláteis de energia.

Rehn disse que as estimativas do Banco da Finlândia mostraram que as tarifas de importação impostas pelos EUA aos países da UE e à China poderiam reduzir a produção global em mais de 0,5% neste ano e em 2026.

A incerteza decorrente das políticas dos EUA teve implicações tanto deflacionárias como inflacionárias para a Europa, disse Rehn.

"Vale a pena lembrar que, se o crescimento da economia mundial e da economia da zona do euro desacelerar em comparação com as previsões, isso pesaria sobre a inflação", disse Rehn. O BCE está pronto para continuar ou interromper os cortes de juros em abril, a depender dos novos dados, afirmou.

(Por Anne Kauranen em Helsinque)