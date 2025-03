Maior ataque ucraniano de drones a Moscou deixa 2 mortos

Por Guy Faulconbridge e Anton Kolodyazhnyy

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia lançou nesta terça-feira seu maior ataque de drones contra Moscou, matando pelo menos dois trabalhadores em um estabelecimento de carnes, ferindo outras 18 pessoas e causando uma breve paralisação nos quatro aeroportos da capital russa, disseram autoridades russas.

Um total de 337 drones foram derrubados sobre a Rússia, incluindo 91 sobre a região de Moscou e 126 sobre a região de Kursk, onde as forças ucranianas têm recuado, informou o Ministério da Defesa.

O ataque da madrugada ocorreu no momento em que autoridades norte-americanas se reúnem com uma delegação ucraniana na Arábia Saudita para buscar o fim da guerra de três anos e enquanto as forças russas tentam cercar milhares de soldados ucranianos na região de Kursk, no oeste da Rússia.

Kiev tem sofrido repetidos ataques em massa da Rússia durante a guerra e disse que foi alvo de um míssil balístico e 126 drones na terça-feira. O país tenta revidar contra seu vizinho muito maior com repetidos ataques de drones a refinarias de petróleo, campos de aviação e até mesmo estações de radar de alerta antecipado.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que o ataque de terça-feira foi o maior ataque ucraniano de drones à cidade, que, juntamente com a região circundante, tem uma população de pelo menos 21 milhões de habitantes e é uma das maiores áreas metropolitanas da Europa.

Um parlamentar russo sênior sugeriu que a Rússia deveria retaliar o ataque de terça-feira atacando a Ucrânia com o míssil hipersônico "Oreshnik", que Moscou disparou contra a Ucrânia em novembro passado, depois que os EUA e o Reino Unido permitiram que Kiev atacasse mais profundamente a Rússia com mísseis ocidentais.

O coronel-general Andrei Kartapolov, chefe do comitê de defesa do Parlamento e ex-vice-ministro da defesa, disse que essa decisão cabe ao presidente Vladimir Putin. "Mas acho que seria útil - e não apenas um", disse ele.

A Miratorg, uma das maiores produtoras de carne da Rússia, disse que dois funcionários foram mortos pela queda de detritos.

Outras 18 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, uma vez que residências também foram atingidas, disseram as autoridades russas.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, postou uma foto de um apartamento destruído, com as janelas estouradas. Mas não houve sinal de pânico: as pessoas foram para o trabalho normalmente.

O órgão de vigilância da aviação da Rússia disse que os voos foram suspensos em todos os quatro aeroportos de Moscou após os ataques, embora tenham sido reabertos posteriormente. Os voos foram desviados para outras cidades.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, afirme que quer a paz na Ucrânia, a guerra está esquentando no campo de batalha com uma grande ofensiva russa na primavera em Kursk e uma série de ataques de drones ucranianos nas profundezas da Rússia.

Moscou e Kiev têm procurado comprar e desenvolver novos drones, implantá-los de maneiras inovadoras e buscar novas formas de destruí-los.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne, Guy Faulconbridge e Anton Kolodyazhnyy em Moscou)