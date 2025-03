Mãe diz que assassino de menina de 10 anos foi até sua casa: 'Um monstro'

A mãe de Yara Karolaine Martins Neves, 10, que foi encontrada morta em São Pedro do Suaçuí (MG), no último final de semana, revelou que o assassino confesso da criança foi até sua casa para pedir informações sobre o desaparecimento da menina, após ele já ter matado a vítima.

O que aconteceu

O suspeito, identificado como Valdenilson Pereira da Silva, conhecia a menina, mas não tinha intimidade com a garota, segundo a mãe dela. Maria Geralda Tavares Martins explicou que quando Yara ainda era considerada desaparecida, o homem foi até sua casa na quarta-feira (5) e na quinta-feira (6) para pedir informações sobre o desaparecimento da menina mas naquela ocasião ele já a havia assassinado.

Maria Geralda chamou Valdenilon de "monstro" e disse que "jamais esperava" que ele fosse capaz de matar a criança. "Jamais imaginava que esse monstro ia fazer isso com a minha filha e depois ainda ir na minha casa, procurar informação da minha filha depois que ele já tinha matado ela. Isso para mim é um monstro, um psicopata", declarou em entrevista à Inter TV, afiliada da Globo em Minas Gerais.

A mãe afirmou estar sentindo uma dor que "não vai acabar nunca". "É uma dor que vai ficar pra sempre. Eu não vou esquecer essa dor".

Entenda o caso

Yara Karolaine Martins Neves havia desaparecido na terça-feira da semana passada. Segundo a Polícia Militar, uma amiga da menina disse ter visto a vítima entrando em um carro por volta das 21h45 daquele dia. Depois disso, ela não foi mais vista com vida.

A testemunha indicou aos policiais que o veículo teria seguido em direção à cidade Santa Maria do Suaçuí. Os militares analisaram as câmeras de segurança de uma sorveteria do trajeto, mas não identificaram a menina nas imagens, segundo o boletim de ocorrência.

O corpo da criança foi encontrado quatro dias depois enrolado em um lençol dentro de uma vala. Um grupo de pessoas que estava em uma cachoeira conhecida como ''Pele de Gato'' em São Pedro do Suaçuí acionou a PM após sentir um cheiro forte no local e desconfiar que poderia se tratar de um cadáver humano.

Valdenilson, que era motorista da Secretaria de Saúde de Água Boa, foi preso neste domingo (9) suspeito pelo crime. As autoridades acreditam que ele tenha atraído a menina para o carro e a assassinado em seguida. Ele foi encaminhado para uma penitenciária em Ganhães e responde por homicídio e ocultação de cadáver.

O suspeito usou dois carros da administração da cidade, um Sandero e um Onix. Segundo o sargento Mateus Trindade, da Polícia Militar, durante a investigação, o homem teria ainda fornecido informações divergentes. Um dos carros usados também foi encontrado desmontado em uma oficina e com material orgânico no banco traseiro.

Valdenilson confessou que matou Yara por estrangulamento, segundo o delegado do caso, Marceleandro Clementino da Silva. O suspeito, no entanto, nega que tenha abusado sexualmente da menina. A polícia aguarda resultado de exames feitos no corpo da criança para confirmar se houve ou não abuso. O UOL não conseguiu localizar a defesa do preso.

Uma multidão se reuniu ontem em frente à delegacia de Água Boa para protestar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas concentradas no local no momento em que o suspeito é detido.

Prefeitura de Água Boa decretou ontem luto de três dias pela morte de Yara. ''Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua família e reforçamos nosso compromisso em apoiar as autoridades para que esse crime seja esclarecido e os responsáveis punidos'', escreveu a direção em nota de pesar.