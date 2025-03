Lula, sobre consignado privado: amanhã (12), temos um grande evento em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que comparecerá a um evento nesta quarta-feira, 12, para o lançamento de medida provisória que cria o novo consignado privado, conforme apurou o Estadão/Broadcast na semana passada. A declaração foi dada nesta terça, 11, durante cerimônia de expansão da produção de aço em Minas Gerais. "Amanhã, temos um grande evento em Brasília", declarou.

Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que o governo federal deve enviar a MP ainda esta semana. De acordo com ele, o envio do projeto de lei (PL) que amplia a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais ao Congresso deve ser após a MP, sem especificar data.

A expectativa em fevereiro era de que a MP saísse antes do carnaval e que a plataforma inicial para a oferta do crédito entrasse no ar amanhã. Entretanto, ainda há uma série de processos que precisam ser discutidos.

Atualmente, a expectativa do governo federal é colocar no ar a plataforma de oferta do consignado privado de sete a dez dias após a regulamentação por um comitê formado pelos Ministérios da Fazenda, do Trabalho e Casa Civil.