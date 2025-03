Lula não disse que vai acabar com o Facebook

Do UOL, no Rio

É falso que o presidente Lula tenha dito que pretende ou vai acabar com o Facebook no Brasil.

Publicações inserem uma legenda falsa sobre o recorte de um vídeo com a declaração do presidente sobre a decisão da Meta de acabar com a moderação de conteúdo nas redes sociais.

O que diz o post

O recorte de uma reportagem exibida pela Record News com uma declaração do presidente Lula sobre a decisão da Meta de encerrar a moderação de conteúdo em suas plataformas é compartilhada com uma legenda enganosa: "Lula prometeu acabar com Facebook. Lula diz que vai acabar com Facebook".

Por que é falso

Lula não disse que ia acabar com o Facebook. O vídeo usado no post desinformativo foi retirado de uma reportagem da Record News do dia 9 de janeiro de 2025. Nela, Lula comentava a decisão da Meta de acabar com a moderação de conteúdo nas redes sociais, como anuncia a reportagem (confira aqui). O presidente criticou a falta de responsabilização por atitudes criminosas feitas no ambiente digital. Em nenhum momento ele diz que pretende acabar com o Facebook no Brasil.

Alteração nas políticas de conteúdo da Meta. Em janeiro, a Meta anunciou mudanças nas políticas de moderação de conteúdo de suas redes sociais (Facebook, Instagram e Threads). Segundo a nova política, a moderação de conteúdo vai ser concentrada em temas como terrorismo, drogas, golpes e exploração sexual. Imigração e gênero terão moderação mais leve e dependem da denúncia de usuários.

Mudanças atingiram normas contra discursos de ódio. Os novos termos permitem que pessoas LGBTQIA+ sejam classificadas como "doentes mentais" ou "anormais". Em 1990, a OMS (Organização Mundial da Saúde) retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças.

Mais conteúdo político nas plataformas da Meta. Além disso, a empresa afirma que desde 2021 reduziu conteúdos que tratassem de temas políticos, baseado no pedido de usuários. Porém, com essas mudanças, a rede diz que terá uma "abordagem mais personalizada", permitindo que quem quiser, terá mais acesso a esses conteúdos em seus feeds.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news