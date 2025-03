Rússia adverte contra euforia sobre Trump: 'sempre preparados para o pior'

O Kremlin alertou nesta terça-feira os russos para não se deixarem levar pelo que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo em relação à Ucrânia, mesmo que suas ações às vezes pareçam esperançosas para Moscou, e para sempre se "prepararem para o pior".

Washington interrompeu a ajuda militar à Ucrânia e suspendeu o compartilhamento de informações de inteligência depois que Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entraram em confronto no Salão Oval no mês passado, e as forças de Moscou obtiveram sucesso significativo desde então nos esforços para expulsar as forças ucranianas da região de Kursk, no oeste da Rússia.

Políticos russos de alto escalão reagiram com alegria ao que consideraram ser a humilhação de Zelensky na Casa Branca, dizendo que o líder ucraniano teve o que merecia em um encontro visto como útil para Moscou em um momento em que está trabalhando para construir laços com a nova administração de Trump enquanto tenta desacreditar Zelensky.

O conselheiro de Trump, Elon Musk, também causou alvoroço na Rússia no domingo ao dizer no X que toda a linha de frente ucraniana entraria em colapso se ele desligasse seus terminais de comunicação Starlink, apesar de mais tarde ter dito que isso era algo que ele nunca faria.

"Não se apresse em colocar óculos cor-de-rosa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a uma plateia na Escola Superior de Economia de Moscou na terça-feira, fazendo uma verificação da realidade para os russos empolgados com o comportamento aparentemente mais amigável de Trump em relação a eles, o que alterou completamente a política da administração anterior dos EUA.

"Precisamos sempre esperar o melhor, mas estar preparados para o pior. E devemos estar sempre prontos para defender nossos interesses", disse Peskov.

Sua advertência foi feita no momento em que as autoridades norte-americanas e ucranianas realizam conversações na Arábia Saudita, em parte destinadas a determinar se a Ucrânia está disposta a fazer concessões materiais à Rússia para pôr fim à guerra. Se as conversações forem bem-sucedidas, Kiev espera que Trump possa retomar a ajuda militar e o compartilhamento total de inteligência.

"Tudo está funcionando para nós"

Peskov disse que a Rússia estava atingindo seus objetivos no campo de batalha na Ucrânia, independentemente de quaisquer decisões passadas ou futuras tomadas pelo governo dos EUA.

"Muitos (russos) estão... dizendo que os americanos agora vão parar de entregar armas (para a Ucrânia) ou já pararam, e que Musk agora vai desligar seu sistema de comunicações e que tudo vai dar certo para nós", disse Peskov.

"(Mas) tudo está funcionando para nós sem essas coisas. E tantas armas já foram trazidas para a Ucrânia que, mesmo após a interrupção das entregas, os ucranianos terão material para lutar por muitos e muitos meses."

"Se Musk desligar seu sistema, outra coisa será imediatamente ligada. Mas as coisas estão funcionando para os nossos homens (lutando na Ucrânia) sem nenhum desligamento, sem nenhuma interrupção (nas entregas), e eles estão avançando", disse ele.