Isenção de IR até R$5 mil deve ser enviada ao Congresso ainda este mês, diz líder do governo

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse nesta terça-feira que o governo deve enviar ao Congresso até o final deste mês o projeto de lei que aumenta a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$5 mil mensais, e que esse será o projeto prioritário do primeiro semestre, junto com a aprovação do Orçamento.

"O governo está pensando a agenda importante do primeiro semestre, e tem dois pontos que são fundamentais, em meio a pautas que já estão tramitando. Do ponto de vista do governo, vamos fazer um esforço para votar o Orçamento até o dia 24, e o IR, que deverá ser encaminhada nos próximos dias a proposta ao Congresso", disse Guimarães em entrevista a jornalistas.

O líder do governo participou nesta terça da primeira reunião da nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com um grupo de líderes da base aliada. Neste primeiro encontro participaram apenas os líderes de PT, PSB, PDT e PCdoB.

Segundo Guimarães, Gleisi terá reuniões com todos os líderes aliados até o final da semana para recompor a base do governo nesta segunda metade do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado acrescentou ainda que a intenção é ter aprovado o projeto de isenção ampliada do IR até o final do ano, para que possa valer já em 2026.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta já está pronta. A conta apresentada pela equipe econômica prevê que a mudança no IR custaria ao menos R$25 bilhões, o que seria compensado com uma taxação mínima para quem ganha acima de R$600 mil por ano.

