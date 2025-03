INB contrata empresa da Rosatom para converter e enriquecer urânio extraído na Bahia

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) assinou contrato com a Internexco GmbH, do grupo russo Rosatom, para a exportação de até 275 mil kg de concentrado de urânio (U308) produzidos na Unidade de Concentração de Urânio em Caetité, na Bahia. O volume passará por duas etapas de beneficiamento no exterior: conversão e enriquecimento.

Para a contratação foi realizada uma licitação internacional, que tinha como critério de julgamento o melhor preço global, respeitando os pré-requisitos técnicos que garantam o pleno atendimento das necessidades da INB, informou a estatal.

O produto final beneficiado será devolvido, até dezembro de 2027, na forma de UF6 enriquecido a 4,25%, e será utilizado na fabricação do combustível nuclear, que abastece as unidades da central nuclear de Angra dos Reis.

O urânio será transportado de Salvador, na Bahia, para a Rússia, e, segundo o presidente da INB, Adauto Seixas, já está em andamento o planejamento logístico das operações terrestres no Brasil, a contratação do transporte marítimo internacional e o licenciamento da exportação.

"A INB tem planos para aumentar a frequência destas contratações mediante futuras licitações internacionais, seguindo a bem sucedida retomada da produção de urânio em Caetité", disse Seixas em nota nesta terça-feira, 11.

A conversão é a única etapa do ciclo do combustível nuclear que a INB não realiza, e consiste na transformação do yellow cake em hexafluoreto de urânio (UF6), um sal que tem como propriedade passar para o estado gasoso em baixas temperaturas.

Na forma de gás é realizada a etapa de enriquecimento. A Usina de Enriquecimento da INB está sendo implantada em etapas na Fábrica de Combustível Nuclear, em Resende/RJ, e atualmente tem a capacidade de produzir 70% da quantidade média anual de urânio enriquecido necessária para abastecer Angra 1.