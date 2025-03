Imea: MT comercializou 54,97% da safra de soja 2024/25 e 4,93% da safra 2025/26

São Paulo, 11 - A comercialização de soja da safra 2024/25 em Mato Grosso atingia, em fevereiro, 54,97% da produção projetada, avanço de 6 pontos porcentuais em relação a janeiro, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Com a colheita da oleaginosa avançando no Estado, os produtores retomaram a negociação de grandes volumes, para a cobertura de despesas da temporada. O volume comercializado supera em 8,60 pontos porcentuais o registrado no mesmo período da safra anterior, mas segue 7,39 pontos porcentuais abaixo da média dos últimos cinco anos.O preço da soja no Estado recuou 1,13% no mês, fechando fevereiro com média de R$ 107,99 por saca. Já para a safra 2025/26, que será plantada no segundo semestre, as vendas alcançaram 4,93% da produção estimada, avanço de 2,28 pontos porcentuais na comparação mensal. O volume negociado está 2,46 pontos porcentuais acima do registrado no mesmo período da safra passada.O Imea informou ainda que o preço médio da soja negociada no mês encerrou fevereiro em R$ 110,54 por saca, queda de 2,33% em relação a janeiro. MilhoA comercialização de milho da safra 2023/24 em Mato Grosso atingia, em fevereiro, 98% da produção projetada, avanço de 1,38 ponto porcentual ante janeiro, informou Imea. O resultado reflete a alta de 7,92% no preço médio do cereal no Estado, que fechou fevereiro em R$ 60,40 por saca. Em igual período da safra passada, a comercialização estava 2,99 pontos porcentuais atrás.Em relação à safra 2024/25, as vendas alcançaram 37,57% da produção estimada, avanço de 6,89 pontos porcentuais ante o mês anterior. Apesar da queda de 2,80% no preço contra janeiro, o interesse dos produtores em fixar parte da produção impulsionou o avanço dos negócios. O preço médio da saca foi de R$ 45,12.O Imea também reportou os primeiros negócios da safra 2025/26, que chegaram a 0,51% da produção projetada, atraso de 0,13 ponto porcentual em comparação com o mesmo período da safra passada. O preço médio inicial foi de R$ 41,82 por saca. AlgodãoA comercialização de algodão da safra 2023/24 em Mato Grosso atingiu, até fevereiro, 88,51% da produção estimada, avanço de 3,86 pontos porcentuais em relação a janeiro, relatou o Imea.O preço médio da pluma negociada no período foi de R$ 138,94 por arroba, alta de 0,82% em relação a janeiro. O Imea destacou que a paridade de exportação para julho de 2025 recuou 3,14% na semana, em função da queda dos contratos na Bolsa de Nova York e da menor demanda global.Para a safra 2024/25, a comercialização avançou 5,67 pontos porcentuais no mês, alcançando 54,72% da produção projetada. O preço médio foi de R$ 138,39 por arroba, com alta de 3,31% ante janeiro.A comercialização da safra 2025/26 chegou a 9,59%, com avanço de 6,17 pontos porcentuais no mês. Segundo o Imea, os preços futuros mais atrativos incentivaram os negócios.