Ibovespa fecha em queda com Petrobras, mas Vale reduz perda

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, tendo como pano de fundo uma sessão volátil em Wall Street, com Petrobras entre as maiores pressões negativas, enquanto Vale ofereceu um contrapeso positivo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,73%, a 123.610,78 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 124.625,49 pontos na máxima e 122.635,62 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$17,4 bilhões antes dos ajustes finais.