Futuros de Wall St sobem após fortes perdas da véspera; mercados aguardam dados de emprego

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, após registrarem suas maiores quedas diárias deste ano na sessão anterior, enquanto os investidores aguardam mais dados de emprego dos Estados Unidos.

O futuro do S&P 500 subia 0,36%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,5%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,24%.

As ações de megacaps se recuperavam das fortes perdas de segunda-feira. A Nvidia subia 1,6%, enquanto a Meta e a Amazon.com avançavam 0,7% e 0,4%, respectivamente. A Tesla ganhava 4,7%, depois que a ação caiu 15,4% na sessão anterior.

As fortes vendas de ações na segunda-feira refletiu o que títulos e moedas vêm apontando há semanas, ou seja, que o crescimento dos EUA vai desacelerar.

A sessão eliminou US$4 trilhões do pico do S&P 500 no mês passado.

As políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os principais parceiros comerciais têm sacudido os mercados globais recentemente e prejudicado o sentimento dos consumidores e das empresas.

O S&P 500 registrou sua maior queda diária desde 18 de dezembro e caiu 8,6% abaixo de sua máxima de fechamento. O Nasdaq registrou sua maior perda percentual em um único dia desde setembro de 2022.

Ainda assim, as avaliações do mercado de ações permanecem significativamente acima das médias históricas, de acordo com o LSEG Datastream.

O foco desta terça estará na divulgação do relatório Jolts mais tarde.

Também estará no radar a votação de um projeto de financiamento do governo federal no Capitólio a fim de evitar uma paralisação parcial.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)