FGV: Barômetros econômicos globais divergem em março, com expectativa moderada

Os Barômetros Globais divulgados nesta terça-feira, 11, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) caminham em sentidos opostos em março. O Barômetro Coincidente, que reflete o estado atual da atividade econômica, voltou a cair após leve alta no mês anterior. Já o Barômetro Antecedente, que aponta um sinal seis meses à frente, avança pelo segundo mês consecutivo.

O Barômetro Econômico Global Coincidente recua 1,3 ponto em março, para 94,0 pontos, nível próximo ao de janeiro passado. O Barômetro Antecedente, por sua vez, sobe 1,1 ponto, alcançando 103,6 pontos, segundo a FGV.

De acordo com a entidade, a queda do Barômetro Coincidente está sendo influenciada pelos indicadores da Ásia, Pacífico & África e do Hemisfério Ocidental. A contribuição negativa do Hemisfério Ocidental foi de 0,8 ponto; Ásia, Pacífico & África, 0,7 ponto; e, no sentido oposto, de uma contribuição positiva de 0,2 ponto da Europa.

"Esta última região mantém tendência de alta pelo terceiro mês consecutivo, registrando 98,6 pontos, o maior nível desde os 99,0 pontos de maio de 2022. O Indicador da Europa também passa a ser o maior entre as regiões", explica a FGV.

A alta do Barômetro Antecedente é influenciada principalmente pela região da Ásia, Pacífico & África, seguida pela Europa.

"Em março, a Ásia, Pacífico & África contribuíram com 0,8 ponto e a Europa com 0,4 ponto para o resultado. No sentido contrário, o Hemisfério Ocidental contribui com -0,1 ponto. Todos os indicadores regionais se encontram acima dos 100 pontos, sugerindo otimismo moderado em relação ao crescimento econômico mundial nos próximos meses", informa a FGV.