Extrema-direita romena corre contra o tempo para encontrar candidato às eleições

Por Luiza Ilie

BUCARESTE (Reuters) - O principal tribunal da Romênia disse nesta terça-feira que manteve a decisão de proibir o candidato de extrema-direita Calin Georgescu de concorrer à reedição da eleição presidencial em maio, deixando seus aliados com quatro dias para encontrar um substituto.

O candidato pró-russo de 62 anos concorreu como independente na eleição presidencial do ano passado, que foi anulada em dezembro pelo tribunal superior do país devido a financiamento não declarado e suspeita de interferência russa a seu favor, negada por Moscou e Georgescu.

A Romênia, membro da Otan e da UE, se viu no centro de uma disputa entre a Europa e o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a natureza da democracia devido à eleição. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que a anulação da votação pela Romênia significava que ela não compartilhava dos valores norte-americanos.

Georgescu apresentou sua candidatura à nova eleição na sexta-feira, mas a autoridade eleitoral central a rejeitou dois dias depois, provocando um pequeno mas violento confronto entre seus partidários e a polícia.

A decisão do principal tribunal do país de rejeitar o recurso de Georgescu é definitiva e não pode ser contestada. A decisão foi unânime, segundo a corte. Várias centenas de manifestantes se reuniram do lado de fora da Suprema Corte para apoiar Georgescu, gritando "Ladrões" e "Liberdade".

"Que desgraça!", escreveu George Simion, líder da Aliança para a União dos Romenos (AUR), da oposição, no X. "Mais uma vez, a Corte Constitucional está zombando do povo romeno, está atacando nossa democracia e nossos direitos e liberdades essenciais."

Os partidos ultranacionalistas que apoiaram Georgescu tiveram um aumento no apoio nas eleições parlamentares e conquistaram 35% dos assentos, formando uma poderosa oposição ao governo pró-europeu pró-Otan.

No entanto, eles não têm uma alternativa clara a Georgescu e os analistas políticos disseram que apoiaram sua candidatura mesmo sabendo que ela seria recusada, com o objetivo de alimentar a agitação e pintar o cancelamento das eleições do ano passado como um golpe dos partidos tradicionais ligados a interesses estrangeiros.

"Era quase certo que a candidatura de Georgescu seria rejeitada", disse Cristian Pirvulescu, cientista político. "Os partidos de extrema-direita estavam cientes e apostaram no aumento da emoção negativa."

Os partidos disseram que o estão apoiando para proteger a democracia depois que Georgescu obteve o maior número de votos na votação inicial do primeiro turno.

O prazo para apresentação de candidaturas presidenciais antes da eleição de maio é 15 de março.

Georgescu continuou sendo a principal escolha dos eleitores para a votação de maio, segundo pesquisas de opinião, e seu endosso terá peso, embora não seja uma garantia.