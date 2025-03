Exportação de carne suína em fevereiro atinge melhor resultado para mês, diz ABPA

São Paulo, 11 - A exportação brasileira de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 114,4 mil toneladas em fevereiro, número que supera em 17% o total embarcado em igual mês do ano passado, com 97,8 mil toneladas. É o melhor resultado já registrado para um mês de fevereiro, informa em comunicado a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).Em receita, houve crescimento de 32,6%, com US$ 272,9 milhões em fevereiro deste ano, em comparação com US$ 205,7 milhões obtidos no mesmo mês de 2024.Considerando o primeiro bimestre, os embarques registraram elevação de 11,6%, com 220,4 mil toneladas neste ano, ante 197,5 mil toneladas embarcadas nos dois primeiros meses de 2024. No mesmo período comparativo, a receita cresceu 26,2%, com US$ 510,9 milhões neste ano, e US$ 404,8 milhões no ano passado.Filipinas continuam como principais destinos das exportações, com 23 mil toneladas em fevereiro (+72% em relação ao mesmo mês de 2024). Em seguida estão China, com 19,4 mil toneladas (-26,2%), Hong Kong, com 13,4 mil toneladas (+49,8%), Japão, com 9 mil toneladas (+61,8%), Chile, com 8,3 mil toneladas (-0,2%), Cingapura, com 6,5 mil toneladas (+3,6%), Argentina, com 4,8 mil toneladas (+313,1%), Uruguai, com 3,6 mil toneladas (+13,1%), Costa do Marfim, com 3,1 mil toneladas (+58,4%) e Vietnã, com 3 mil toneladas (+64,8%).O presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse na nota que "neste mês vimos também o México ganhar grande relevância, com mais de 2 mil toneladas, como resultado direto da renovação do programa de segurança alimentar mexicano". "Com isto, além dos bons indicadores de demanda das Filipinas, Japão e outras nações da Ásia, África e Américas projetam resultados positivos para este ano."Principal exportador de carne suína do Brasil, Santa Catarina embarcou 61,8 mil toneladas em fevereiro (+14,2%), seguida pelo Rio Grande do Sul, com 23,9 mil toneladas (+13,8%), Paraná, com 17,9 mil toneladas (+48,1%), Minas Gerais, com 2,3 mil toneladas (+43,9%) e Mato Grosso, com 2,8 mil toneladas (+21%).