EXCLUSIVO-Mercedes desenvolverá carros inteligentes para mercados globais com sensor lidar da chinesa Hesai

XANGAI (Reuters) - A Mercedes-Benz desenvolverá carros com direção inteligente para os mercados globais equipados com sensores lidar da Hesai, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto, a primeira vez que uma montadora estrangeira busca usar essa tecnologia de fabricação chinesa para modelos vendidos fora da China.

Isso coincide com um aumento nas tensões comerciais, conforme os Estados Unidos intensificam os esforços para restringir a adoção de componentes e soluções de software chineses em veículos desenvolvidos por montadoras globais.

Ao mesmo tempo, as montadoras alemãs, que são grandes contribuintes para a economia alemã em dificuldades, estão procurando ser o mais competitivas possível.

A fonte, que não quis ser identificada porque o assunto é privado, disse que a Mercedes deliberou por meses sobre a decisão devido aos riscos legais e geopolíticos.

Por fim, a empresa escolheu a Hesai, maior fabricante de sistemas lidar da China, devido a seus custos mais baixos e sua capacidade de produzir em escala, acrescentou a pessoa.

A Mercedes não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Hesai, cujos concorrentes incluem a Luminar, sediada nos Estados Unidos, anunciou na segunda-feira um contrato "exclusivo de vários anos" para fornecer seus produtos lidar a uma montadora europeia que descreveu apenas como líder, mas não citou o nome.

Lidar usa lasers para produzir imagens tridimensionais dos arredores de um veículo para ajudar na navegação ao redor de obstáculos. Os sensores são um componente de muitos sistemas de condução autônoma que as montadoras estão desenvolvendo.

O diretor financeiro da Hesai, Andrew Fan, disse à Reuters na terça-feira em uma entrevista após seus resultados trimestrais que foi uma decisão comercial da parceira. Ele também não quis citar o nome da empresa.

"Presumo que a montadora tenha tentado encontrar alternativas que possam ser comparáveis aos produtos da Hesai em termos de desempenho e preço, mas o resultado é que não há nenhuma", afirmou Fan.

Os fabricantes europeus usam a Hesai como fornecedora de lidar para seus modelos vendidos na China, acrescentou.

A Hesai vem expandindo duas linhas de produção na China para atingir uma capacidade anual de mais de 2 milhões de unidades este ano para atender à crescente demanda, segundo Fan.

A empresa também está montando linhas de produção no exterior com a meta de lançá-las já no próximo ano para atender seus clientes fora da China, preocupados com os riscos tarifários e logísticos, disse Fan. Ele não quis informar onde será localizada a fábrica no exterior.

A demanda por lidar está aumentando no mercado chinês altamente competitivo, já que as montadoras oferecem cada vez mais recursos inteligentes em modelos acessíveis.

(Reportagem de Zhang Yan e Brenda Goh)