Ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte é preso suspeito de crimes contra a humanidade

O ex-presidente filipino Rodrigo Duterte foi preso nesta terça-feira (11) no aeroporto da capital Manila com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por suspeita de crimes contra a humanidade em seu combate às drogas no país. De acordo com grupos de direitos humanos, milhares de filipinos foram mortos pela polícia e por justiceiros, muitas vezes sem provas ou qualquer evidência de que estivessem ligados ao tráfico.

"No início desta manhã, a Interpol em Manila recebeu a cópia oficial de um mandado de prisão emitido pelo TPI", anunciou a presidência filipina em um comunicado. "O ex-presidente está atualmente sob custódia. Ele está bem de saúde e sendo examinado por médicos," continuou a nota.

Em um vídeo postado na conta do Instagram de sua filha mais nova, Veronica, Rodrigo Duterte exigiu saber os motivos de sua prisão. "Qual é a lei (com base na qual fui preso) e qual é o crime que cometi? Agora provem a base legal para a minha presença aqui", diz ele no vídeo. "Não fui trazido aqui por minha livre e espontânea vontade, mas por uma vontade externa [...] agora você deve responder pela minha privação de liberdade."

Embora nenhuma localização tenha sido especificada no vídeo, uma foto divulgada por seu partido político indica que Duterte está detido na Base Aérea de Villamor, localizada perto do aeroporto de Manila.

O ex-líder de 79 anos, que governou o país de 2016 a 2022, retornava de uma viagem a Hong Kong e tinha acabado de pousar no aeroporto internacional quando foi preso.

No domingo, falando a milhares de trabalhadores filipinos em Hong Kong, Duterte condenou a investigação contra ele, insultando os investigadores do TPI.

As Filipinas deixaram o TPI em 2019 por ordem de Rodrigo Duterte, mas o tribunal sediado em Haia, na Holanda, disse que mantém jurisdição sobre os assassinatos ocorridos antes da retirada do país, bem como sobre os assassinatos na cidade de Davao, quando Duterte era prefeito, antes de se tornar presidente.

Em outubro, Rodrigo Duterte defendeu firmemente sua guerra mortal contra as drogas durante uma audiência no Senado que investigava assassinatos em massa ocorridos no período. "Não questionem as minhas políticas porque não tenho desculpas, nem pretextos. Fiz o que tinha de fazer e, acredite ou não, fiz isso pelo meu país", disse.

Mais de 6 mil vítimas

De acordo com dados oficiais divulgados pelas Filipinas, mais de 6.000 pessoas foram mortas em operações antidrogas sob a presidência de Rodrigo Duterte. Os promotores do TPI estimam o número de mortos entre 12.000 e 30.000.

O ex-presidente continua, no entanto, muito popular nas Filipinas, onde suas "soluções rápidas" para o crime receberam forte apoio da população. Duterte permanece uma força política influente no país e tenta recuperar o posto de prefeito nas eleições de maio.

O ex-assessor jurídico presidencial, Salvador Panelo, considerou a prisão de Rodrigo Duterte como "ilegal". "A Polícia Nacional das Filipinas não permitiu que Duterte encontrasse com seus advogados no aeroporto e questionasse a base legal de (sua) prisão", argumentou Panelo, acrescentando que nenhuma cópia impressa do mandado de prisão do TPI havia sido fornecida.

Já um grupo de apoio às mães dos mortos na repressão às drogas promovida por Duterte classificou a prisão do ex-presidente como um "avanço muito positivo".

"Mães cujos maridos e filhos foram mortos devido à guerra às drogas estão muito felizes porque esperavam por isso há muito tempo", disse à AFP Rubilyn Litao, coordenadora da associação Rise Up for Life and for Rights.

A ONG Human Rights Watch apelou ao governo do atual presidente, Ferdinand Marcos, para "entregar rapidamente (Duterte) ao TPI", dizendo que a prisão foi um "passo crucial para garantir a responsabilização nas Filipinas".

A China, no entanto, pediu ao tribunal que "evite dois pesos e duas medidas", instando o órgão a "exercer seus poderes com prudência, conforme a lei" e a "evitar qualquer politização".

