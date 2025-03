Quem é Peixão, traficante dono de 'resort' de luxo alvo de buscas no RJ

Do UOL, em São Paulo

Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, é alvo de uma operação no Complexo de Israel, na zona norte do Rio, na manhã de hoje.

O que se sabe sobre ele

Peixão é chefe do TCP (Terceiro Comando Puro), segunda maior facção do Rio. Ele é considerado o chefe do tráfico no conjunto de favelas, que inclui Parada de Lucas, Vigário Geral e Cidade Alta.

Evangélico, transmite orações via rádio. Além disso, utiliza o espaço para compartilhar visões e revelações que recebe, segundo a pesquisadora Viviane Costa, autora do livro "Traficantes Evangélicos", em entrevista à Ponte. Sua vida cristã, no entanto, é cercada de mistério: dizem que ele seria pastor, mas ninguém sabe exatamente de qual denominação.

Comunidades dominadas pelo TCP têm como características muros com grafites e pinturas de cunho religioso. São versículos da Bíblia, imagens de Cristo, a palavra Jesus e a Estrela de Davi. Há também o uso de bandeiras do Estado de Israel.

Ele foi acusado de ataques contra religiões diferentes. Em julho de 2024 Peixão teria espalhado rumores entre moradores do Complexo de Israel de que bandidos armados iriam a igrejas católicas da região para fechá-las. Por precaução, três igrejas fecharam temporariamente. Além disso, o traficante não permite a prática de religiões de matriz africana. O comum é expulsar moradores, invadir terreiros e depredar centros religiosos.

Casa encontrada pela polícia há três anos, supostamente pertencente a Peixão, continha uma réplica da Arca da Aliança. Ela é citada no Velho Testamento como o local onde ficavam guardadas as tábuas dos Dez Mandamentos.

Ele é considerado foragido da Justiça. Contra ele já foram expedidos dez mandados de prisões por crimes como tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dele

Investigação apontou que os locais foram construídos e são utilizados para atividades criminosas, como armazenamento de armas e drogas. Outros imóveis de Peixão seriam ponto de encontro do tráfico. Um dos endereços alvo da polícia, em Parada de Lucas, abriga um imóvel de alto padrão que era utilizado como esconderijo e base operacional do líder da facção, segundo a polícia. Outro local listado pela investigação é uma academia de musculação também utilizada por integrantes do grupo criminoso para reuniões.

Além disso, um resort de luxo do criminoso teria sido construído irregularmente em área de preservação ambiental. A Polícia Ambiental do estado também acompanha a operação enquanto investiga a "vasta supressão de vegetação nativa e alteração do curso d'água" para conclusão da obra.

Por enquanto, o objetivo da operação de hoje não é prender o traficante. Os policiais pretendem "coletar provas que fortaleçam as investigações sobre a associação criminosa, bem como apreender materiais ilícitos, incluindo armas de fogo, equipamentos eletrônicos e documentos que possam contribuir para a elucidação de crimes praticados na região", diz nota da Polícia Civil.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/05/2020 e 19/07/2023