Europeus buscam estratégia conjunta diante de "apetite imperial" de Putin e "furacão Trump"

A ameaça russa está nas capas dos principais jornais franceses desta terça-feira (11). Os diários destacam duas frentes para tentar acalmar as tensões: a retomada do diálogo entre Ucrânia e Estados Unidos e a reunião de chefes das Forças Armadas de dezenas de países da União Europeia e da Otan em Paris.

"Os europeus forçados a [dar] um salto estratégico" é a manchete do jornal Le Figaro, que defende a necessidade de uma organização da defesa do Velho Continente. Em editorial, o jornal avalia que diante do "apetite imperial" do presidente russo, Vladimir Putin, e o "furacão" que causa o início do segundo mandato do presidente americano, Donald Trump, é "indispensável acordar". Por isso, a "autonomia estratégica" defendida por Emmanuel Macron é "uma pequena revolução" necessária, segundo Le Figaro, seja para a credibilidade sobre as questões de segurança europeias, seja para inspirar o respeito dos rivais.

"Após o alerta sobre a ameaça russa, Macron inicia os trabalhos práticos" é o título de uma matéria do jornal Les Echos. O diário destaca que o chefe de Estado francês multiplica reuniões: após uma última semana agitada, ele se encontra nesta terça-feira (11) com os chefes das Forças Armadas de cerca de 30 países da União Europeia e da Otan, e na quinta-feira (13) reúne seus ministros para evocar questões como estratégias de defesa e financiamento do rearmamento francês.

Nova tentativa de diálogo

O diário também destaca a nova tentativa de diálogo entre representantes americanos e ucranianos após o "fracasso" da ida do presidente Volodymyr Zelensky a Washington. No entanto, Les Echos é cético sobre a possibilidade de avanços concretos após a atitude de Trump e seu vice, JD Vance, na fatídica reunião de 28 de fevereiro, embora o encontro desta terça seja liderado por dois representantes americanos "menos abrasivos", diz a matéria, referindo-se ao secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro nacional de segurança Mike Waltz.

"Estados Unidos e Europa: uma aliança ameaçada" é a manchete do jornal La Croix, que acredita que o comportamento de Trump coloca à prova as relações transatlânticas históricas, "com uma agressividade sem precedentes em relação ao Velho Continente", afirma o diário. O jornal destaca que essa postura do líder republicano também preocupa os cidadãos americanos.

La Croix cita uma pesquisa recente do jornal Wall Street Journal que aponta que 83% dos republicanos têm uma imagem negativa de Putin. Uma maioria esmagadora também espera uma resolução rápida da guerra na Ucrânia e é contra o engajamento do país em uma Terceira Guerra Mundial, afirma o jornal.