EUA anunciam início da taxação de 25% sobre aço e alumínio para esta quarta

A Casa Branca anunciou hoje que as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio entrarão em vigor a partir desta quarta-feira, e serão aplicadas a todos os países, sem exceções.

O que aconteceu?

O anúncio foi feito hoje pelo porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, por meio de um comunicado. As tarifas também serão aplicadas ao Canadá, após Donald Trump recuar da decisão de aumentar as taxas para 50% sobre produtos de origem canadense. Isso ocorreu depois que a província de Ontário decidiu suspender temporariamente a taxação de 25% sobre a eletricidade exportada para três estados dos EUA.

De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março. Comunicado da Casa Branca

A Austrália também não será isenta das tarifas sobre aço e alumínio, segundo informou a mídia australiana, citando um funcionário da Casa Branca. Em fevereiro, Trump havia dito ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que consideraria a isenção da Austrália dessas tarifas devido ao superávit comercial dos EUA com o país. No entanto, isso não acontecerá.

As tarifas atingirão mais de US$ 25 bilhões em componentes de alumínio importados para carros, caminhões, ônibus, tratores e veículos especiais, e US$ 15 bilhões em importações de móveis e peças de metal, segundo a análise da Reuters.

Com informações da Reuters e de Estadão Conteúdo.