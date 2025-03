Testamos esfoliante facial da Neutrogena: 'Rosto sequinho e limpo'

Vivendo dias quentes no Sudeste do país, percebi um aumento na transpiração, irritação e oleosidade no meu rosto. Como não consigo lavá-lo o tempo todo, procurei um produto que ajudasse a controlar essa oleosidade por mais tempo. Foi assim que encontrei o esfoliante facial da Neutrogena.

Com ótimo rendimento, o item manteve minha pele hidratada, limpa e sequinha por horas. Confira a seguir o que mais gostei, pontos de atenção e para quem indico o produto:

O que gostei

Cumpre o que promete. Com o rosto úmido, apliquei o esfoliante e enxaguei com água, seguindo as instruções da embalagem. Como resultado fiquei com a pele limpa, sem oleosidade, hidratada e sem a sensação de ressecamento. É importante reforçar que mesmo que o gel não contenha sabão, ele limpa bem.

Rendimento. Com apenas uma gota consegui aplicar o produto no rosto inteiro.

Sai rapidamente. Apenas um pouco de água foi suficiente para tirar todo o esfoliante do rosto.

Ajuda nos dias quentes. Logo ao aplicar, ele proporciona uma sensação refrescante que permanece mesmo após o enxágue.

Duração. A sensação de limpeza e controle da oleosidade durou cerca de cinco horas.

Multifunções. Por não tirar a oleosidade de forma agressiva e total, como fazem outros sabonetes e géis, o produto limpa o rosto enquanto o mantém hidratado.

Cheiro. Com odor suave, não irrita o nariz ou pele quando é aplicado.

Pontos de atenção

Preço. Se você tem pele oleosa e quer usar um item próprio, vai pagar cerca de R$ 10 a mais do quem usa o esfoliante da mesma marca indicado para todos os tipos de peles.

Indicação de uso. Diferentemente de outros produtos para pele oleosa, esse não pode ser muito usado. Para não causar ressecamento, o produto deve ser aplicado de uma a duas vezes por semana, apenas.

O que mudou para mim

Depois de usar esse esfoliante, sei que posso manter meu rosto limpo, sem oleosidade e hidratado em qualquer estação do ano. Como é necessário apenas uma pequena quantidade por aplicação, sei que o produto vai render bastante, permitindo manter minha pele limpa e respirável por mais tempo.

Para quem é esse produto?

Recomendo esse produto para quem tem pele oleosa e busca manter o rosto limpo por horas.

Se você usa maquiagem o dia todo e ainda tem o rosto oleoso, melhor usar o produto a noite para manter a pele respirando enquanto dorme.

Para que serve o ácido glicólico?

O ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido (AHA) derivado da cana-de-açúcar. Incolor e sem cheiro, ele possui um efeito esfoliante potente. Além de aumentar a absorção e a permeabilidade de outros componentes que podem ser usados em diversos tratamentos dermatológicos.

De acordo com especialistas ouvidos por Universa, ele também estimula a síntese de colágeno na derme, evitando ou retardando as marcas do envelhecimento. No caso das peles oleosas, os dermocosméticos como séruns e géis com ácido, atuam também no controle da oleosidade e dos cravos.

Atenção: pessoas com alergias ou pele sensível devem evitar o uso, pois o ácido pode causar hiperpigmentação pós-inflamatória

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.