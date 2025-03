'Minhas pernas pareciam parênteses, mas médicos não sabiam o que tinha'

Jennyfer Marques Parinos tinha pouco mais de um ano quando sua mãe a levou a vários médicos para descobrir o motivo pelo qual ela sentia dores e tinha as pernas tortas.

A menina passou por 19 ortopedistas, mas foi um nefrologista que identificou que ela tem uma doença rara, chamada raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X (conhecido pela sigla XLH), que causa, entre outras coisas, complicações musculoesqueléticas. Hoje, aos 28 anos, a atleta paralímpica de tênis de mesa diz que seu diagnóstico não a limita e que ela faz tudo o que tem vontade.

"Os primeiros sintomas surgiram quando tive um atraso para começar a andar. Minha mãe percebeu que eu sentia dores ao tentar caminhar, colocava as mãos no joelho e chorava. Com o passar do tempo, minhas pernas ficaram arqueadas (tortas), não crescia conforme o esperado e os níveis de fósforo, cálcio e vitamina D sempre davam mais baixos do que o normal nos exames de sangue.

O pediatra que me acompanhava desconfiou que pudesse ser algum problema ortopédico e orientou os meus pais a me levarem a um ortopedista. Em seis meses, minha mãe me levou a 19 ortopedistas em busca de respostas e diferentes opiniões, mas nenhum deles conseguiu fechar o meu diagnóstico.

Durante as consultas, os médicos orientavam o uso de botas ortopédicas para tentar corrigir o arqueamento dos joelhos para fora, minhas pernas tinham a aparência de parênteses. Usei as botinhas, mas não resolveu o problema.

Ao ver nossa situação, uma amiga da minha mãe sugeriu que ela me levasse à Santa Casa de São Paulo, ressaltando que era um hospital grande e com vários especialistas. Chegando lá, passei em uma consulta com um nefrologista que iniciou uma nova investigação.

Fiz diversos exames, incluindo um teste genético. Com 1 ano e seis meses, fui diagnosticada com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X (conhecido pela sigla XLH).

Como era muito pequena não entendia o que estava acontecendo, mas minha família ficou em choque, principalmente porque nenhum dos meus irmãos têm XLH. Os médicos explicaram que a doença impactaria principalmente o meu crescimento.

"Me sentia cansada, tinha dores e sofri bullying"

Me sentia muito cansada, tinha dores nos joelhos e no quadril, mas aprendi a conviver com a dor. Na infância, era uma criança ativa, tinha disposição, gostava de brincar e de praticar atividades físicas.

Apesar de lidar bem com a minha condição, sofria bullying na escola, algumas crianças me olhavam diferente, perguntavam por que minhas pernas eram tortas, faziam comentários sobre a forma como eu andava e me chamavam de 'perna de alicate'.

Me sentia diminuída e inferior a elas, mas fingia que não me incomodava e não me limitava em fazer nada.

"Tomei hormônio do crescimento e cresci 15 cm"

O XLH não tem cura, mas tenho de fazer tratamento por toda a minha vida para manter a doença controlada. Desde que fui diagnosticada até os 16 anos, fiz suplementação de fósforo, cálcio e vitamina D.

Dos 10 aos 15, tive que tomar hormônio do crescimento porque sempre fui muito baixinha, era a menor dos meus amigos. Com o tratamento, consegui crescer 15 cm e atualmente tenho 1,53 m de altura.

Aos 11, fiz uma cirurgia para tentar corrigir as pernas arqueadas, o cirurgião colocou dois pinos em cada joelho, mas infelizmente não tive sucesso.

Aos 16, meus médicos decidiram interromper a suplementação, pois meu quadro estava estagnado, os exames não demonstravam mais perda de cálcio e fósforo.

Aos 23, entrei na Justiça e consegui acesso à uma medicação chamada burosumabe, que tem transformado a minha qualidade de vida. O remédio não corrige o arqueamento das pernas, mas não sinto mais dores e nem fadiga.

Duas medalhas nas Paralimpíadas do Rio e de Tóquio

Tinha 12 anos quando o esporte entrou e mudou a minha vida. Um dia estava jogando tênis de mesa no salão de jogos do prédio onde morava. Uma vizinha, que era mesatenista, me viu jogando, disse que eu tinha talento e me convidou para acompanhá-la em um treino. Desde aquele dia, me apaixonei pelo tênis de mesa e nunca mais parei.

Me tornei uma atleta paralímpica, participo de competições em uma categoria em que os atletas têm alguma deficiência que impacta a funcionalidade de maneira semelhante à minha. Também participo de competições convencionais e jogo contra atletas sem nenhuma deficiência.

Nessas horas sinto que o XLH interfere um pouco, pois enfrento desafios físicos que meus adversários não têm, como a limitação na movimentação lateral, por conta das pernas arqueadas.

Ao longo dessa jornada, conquistei resultados importantes e inéditos para o Brasil, como a primeira medalha mundial do país no tênis de mesa paralímpico.

Além disso, ganhei duas medalhas de bronze nas Paralimpíadas (Rio 2016 e Tóquio 2020). Sou campeã mundial e tenho diversos títulos internacionais. Meu objetivo é continuar me dedicando ao esporte para disputar minha quarta Paralimpíada em Los Angeles, em 2028.

Minha mensagem para pessoas que têm alguma doença rara é: Não se limite por causa do seu diagnóstico. Faça o que tem vontade, nem que seja adaptado! Podemos fazer tudo o que quisermos."

Jennyfer Parinos em ação nas Paralimpíadas de Tóquio Imagem: Wander Roberto/CPB

O que você precisa saber sobre o XLH

O raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X ou hipofosfatemia ligada ao X —conhecido pela sigla XLH— é uma doença rara de origem genética, hereditária e progressiva que afeta a absorção do fósforo pelo organismo, enfraquecendo os ossos e causando uma série de complicações ao longo da vida.

Os primeiros sinais costumam aparecer na infância, principalmente quando a criança começa a andar. Os sintomas mais comuns são:

Pernas tortas e baixa estatura

Dor óssea intensa e fraqueza muscular

Dificuldade para se movimentar e cansaço constante

Fraturas frequentes, mesmo sem quedas ou impactos fortes

Problemas dentários, como abcessos espontâneos e dentes desalinhados

Com o tempo, o XLH pode levar a complicações mais graves, como calcificação de ligamentos e compressão da medula espinhal, o que pode causar dores crônicas e até necessidade de cirurgia.

"Muitos pacientes enfrentam dores incapacitantes, sendo obrigados a usar analgésicos e anti-inflamatórios por longos períodos, o que pode prejudicar a função dos rins", explica a nefrologista Maria Helena Vaisbich, coordenadora dos comitês de doenças raras das Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Sociedade Latino-americana de Nefrologia e Hipertensão.

O diagnóstico do XLH é feito com exames de sangue e urina, que mostram a perda excessiva de fósforo. Radiografias ajudam a identificar deformidades ósseas e, em alguns casos, testes genéticos podem confirmar a condição.

Antigamente, o tratamento se baseava na reposição de fosfato e vitamina D ativa, mas os resultados eram limitados e os efeitos colaterais podiam ser graves, como problemas renais e hipertensão.

Hoje, um novo medicamento revolucionou o tratamento do XLH. Ele age diretamente na causa da doença, bloqueando a proteína FGF23, que impede o organismo de absorver fósforo corretamente.

"A chegada desse tratamento mudou a vida dos pacientes. Além de reduzir a dor e melhorar a qualidade dos ossos, ele dá mais autonomia para que as pessoas possam trabalhar e realizar atividades do dia a dia com mais facilidade", destaca a médica.

No entanto, o acesso ao tratamento ainda é um desafio. "Muitas pessoas convivem com dores e complicações por anos sem um diagnóstico correto. É fundamental ampliar a conscientização para garantir que mais pacientes recebam o tratamento adequado o quanto antes", alerta a nefrologista.