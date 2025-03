Dólar fecha em forte alta, e Bolsa cai com incertezas da política de Trump

Os temores sobre os impactos da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teve idas e vindas nas últimas semanas, tem abalado os mercados e provocado oscilações do dólar. No Brasil, a moeda americana disparou 1,13% ontem e encerrou o dia cotado a R$ 5,854. A Bolsa registrou queda de 0,41%. Nos EUA, os principais índices acionários também tiveram queda de forma generalizada. Segundo analistas, as expectativas do mercado em relação a Trump estão se esgotando e o vai-e-vem do "tarifaço" está dificultando o planejamento futuro dos empregadores e minando a confiança das empresas e dos consumidores na economia do novo governo. Entenda a crise.

Anac suspende voos da Voepass por falta de segurança. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou nesta madrugada a suspensão das operações da Voepass. O comunicado foi publicado às 00h13 de hoje e diz que "por questão de segurança das operações, aguardou-se o pouso do último voo da empresa". A Anac diz que todos os voos serão cancelados a partir de hoje e até que se comprove "a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa, previstos em regulamentos". Em 9 de agosto de 2024, um avião da empresa caiu no interior de São Paulo, deixando os 62 passageiros mortos. A Anac orienta passageiros com bilhetes já comprados a procurarem a empresa para pedir o reembolso.

STF condena mais 63 réus pelo 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal já soma ao menos 480 sentenciados pelos atos contra as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Das ações concluídas em fevereiro, 47 foram analisadas pelo plenário e 16 pela Primeira Turma. As penas variam de um ano de detenção, substituído por medidas alternativas, a 17 de prisão. No total, os atos resultaram em denúncias contra 1.687 envolvidos e, de todas as condenações já impostas pela Primeira Turma, nove foram por crimes mais graves. Nesses casos, os condenados receberam penas de 14 a 17 anos e deverão pagar indenização por danos morais coletivos de, no mínimo, R$ 30 milhões. Saiba mais.

Gleisi toma posse no Planalto e promete cumprir acordos. A deputada Gleisi Hoffmann tomou posse à frente da Secretaria das Relações Institucionais ontem fazendo acenos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem já divergiu publicamente, e também aos presidentes da Câmara e do Senado. Em sua fala, Gleisi reforçou o compromisso com a governabilidade e disse a Haddad que irá trabalhar para "ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo". A ministra vai cuidar da articulação política do governo e será a responsável pela ligação entre o Planalto e o Congresso. Também ontem, Alexandre Padilha tomou posse no ministério da Saúde, em substituição a Nísia Trindade. Saiba mais.

Palmeiras vence São Paulo com pênalti polêmico e vai à final do Paulistão. A arbitragem marcou um toque de Arboleda em Vitor Roque dentro da área em um lance que gerou muita polêmica e resultou no único gol da partida. O São Paulo reclamou muito da marcação, mas o árbitro nem foi verificar o lance no vídeo e deu a vitória para o Palmeiras diante do Allianz Parque lotado. A final do paulistão será decidida na Neo Química Arena, contra o Corinthians, em data que ainda vai ser definida. O Palmeiras busca o tetracampeonato consecutivo. Saiba como foi o jogo.

Milhares de brasileiros nos EUA lotam consulados para registrar filhos. A possibilidade de serem separados de seus filhos menores quando são presos e deportados impulsionou uma corrida em massa de imigrantes brasileiros aos 11 consulados do país. Segundo a colunista da Folha Mônica Bergamo, o número de solicitações de registros civis e certidões de nascimento para crianças que nasceram nos EUA e que ainda não tinham o documento brasileiro saltou de 500, em janeiro, para 700 em fevereiro. Em março, já chega aos milhares e os pedidos de passaportes dobraram. Segundo a colunista, o problema foi tratado em reunião recente de diplomatas brasileiros dos diversos consulados no país e a situação entre os imigrantes é de pânico.

Número de brasileiros na Europa cresce quase 30% em quatro anos. A quantidade de brasileiros que mora em países da Europa passou de 1,3 milhão para 1,6 milhão. Portugal, que tem sido o principal destino, viu sua comunidade brasileira praticamente dobrar. Em 2020, 276 mil brasileiros viviam no país. O número de imigrantes saltou para 360 mil em 2022 e chegou a 513 mil em 2023, última contagem divulgada. Os dados são do estudo anual "Comunidade Brasileira no Exterior". Depois de Portugal, os países mais procurados pelos brasileiros para viver são: Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália. Veja todos os dados.