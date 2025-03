Dólar acompanha exterior e cai ante real em sessão de ajustes

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a terça-feira em baixa ante o real acompanhando o recuo da moeda norte-americana no exterior, passado o movimento de busca por segurança visto na véspera, com investidores no Brasil ajustando posições após o avanço da sessão anterior de mais de 1%.

A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,74%, aos R$5,8113. Em março, a divisa acumula queda de 1,78%.

Às 17h12 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,80%, aos R$5,8345.

Na segunda-feira o dólar havia superado os R$5,85 na esteira de um movimento global de busca por ativos mais seguros, após o presidente dos EUA, Donald Trump, evitar no domingo prever se os EUA podem passar por recessão devido ao impacto das tarifas de importação sobre Canadá, México e China.

Já a terça-feira foi marcada por ajustes de posições após o forte avanço do dólar na véspera.

“Sem novidades no cenário local, o recuo no dólar parece refletir alguma correção de prêmios de risco incorporados no pregão anterior, marcado por forte aversão ao risco principalmente no dólar e nos contratos de juros”, avaliou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo, chamou atenção para o fato de o dólar também estar em queda ante boa parte das divisas fortes e ante a maioria das demais moedas no exterior.

“Já vimos essa novela de guerra comercial EUA-China entre 2018 e 2019, e tivemos por muito tempo o mercado projetando um arrefecimento do comércio global e um impacto recessivo. Isso vai permear os pregões por muito tempo ainda, pode apostar”, acrescentou.

Neste contexto, após marcar a cotação máxima de R$5,8578 (+0,05%) às 9h01, logo após a abertura, o dólar à vista registrou a mínima de R$5,8037 (-0,87%) às 16h32, já na reta final dos negócios.

Pela manhã o Banco Central vendeu a oferta total de 20.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de abril de 2025.

No exterior, às 17h11 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,44%, a 103,400.

(Edição de Alexandre Caverni)