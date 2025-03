Departamento de Educação dos EUA vai demitir quase metade dos funcionários

O Departamento de Educação dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (11) que vai demitir quase metade da sua equipe, em meio a um corte em massa do número de funcionários federais.

Os trabalhadores afetados serão colocados em licença administrativa a partir do próximo dia 21. As demissões "refletem o compromisso do Departamento de Educação com a eficiência, a prestação de contas e a garantia de que os recursos serão destinados" aos estudantes, pais e professores, disse a secretária Linda McMahon.

A imprensa americana antecipou na semana passada que o presidente Donald Trump estava disposto a desmantelar o departamento. Os veículos se basearam em um projeto de decreto que ordenava a Linda que desmantelasse seu departamento.

Segundo o rascunho do texto, a secretária vai se encarregar de "tomar todas as medidas necessárias para facilitar o fechamento do Departamento de Educação". Trump prometeu em sua campanha desmantelar o departamento e transferir suas competências para os estados.

Criado em 1979, sob a presidência do democrata Jimmy Carter, o departamento não pode ser totalmente desmantelado sem a aprovação de um projeto de lei que exige 60 votos no Senado, onde os republicanos ocupam atualmente 53 cadeiras.

