Vem temporal aí? Veja dicas para proteger eletrônicos de quedas de energia

Tempestades inesperadas podem causar danos irreversíveis aos seus eletrônicos. A boa notícia? Existem soluções acessíveis para proteger seus aparelhos e evitar prejuízos.

As quedas de energia, muitas vezes provocadas por raios, e o restabelecimento abrupto da eletricidade, que gera picos de tensão, acabam muitas vezes queimando aparelhos que estão nas tomadas, com os chamados "surtos elétricos".

A professora de Engenharia Elétrica da FEI (Fundação Educacional Inaciana), Michele Rodrigues, destaca a responsabilidade das distribuidoras de energia em minimizar esses surtos elétricos.

Existem dispositivos obrigatórios para as redes elétricas que fazem a drenagem do surto e o redirecionamento da corrente para a terra. No entanto, muitas instalações pelas cidades não estão em conformidade com as normas de segurança, e essa obrigatoriedade não se aplica às redes de dados e telefonia, que acabam ficando mais suscetíveis a provocar esses acidentes.

Para proteger seus dispositivos eletrônicos contra descargas de alta voltagem, é importante adotar tanto medidas preventivas simples quanto soluções mais sofisticadas. Para Edval Delboni, engenheiro elétrico do Instituto Mauá de Tecnologia, uma das formas mais simples e sem custo é desligar os aparelhos da tomada durante tempestades, inclusive em casos de viagens prolongadas.

A professora Michele reforça que as instalações elétricas residenciais precisam de aterramento adequado para que os dispositivos de proteção funcionem corretamente. "Sem o aterramento, equipamentos como o DPS não são eficazes. Para quem mora em prédios, é importante verificar se o edifício tem sistema de proteção contra surtos e aterramento adequados".

Como se proteger ainda mais?

1. Filtros de linha com proteção contra surtos.

Ele é capaz de impedir, por meio de fusível ou disjuntor, a passagem de altas correntes para os equipamentos a ele conectados. Opte por modelos de marcas confiáveis, que oferecem proteção adicional contra picos de tensão. As versões mais comuns protegem de cinco a oito aparelhos simultaneamente.

2. Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS):

Tipo 1: projetado para proteger contra descargas atmosféricas diretas (raios), ele é instalado no quadro de entrada da residência e direciona a corrente do surto para o sistema de aterramento.

Tipo 2: complementa o primeiro com proteção contra surtos residuais. Também é instalado no quadro de distribuição elétrica e protege contra picos de tensão provocados por manobras da rede elétrica.

Tipo 3: utilizado em pontos finais, como em filtros de linha e protetores de tomada, para proteger equipamentos eletrônicos sensíveis. Esta é uma medida extra para quem deseja máxima proteção.

Importante ressaltar que os DPS dos tipos 1 e 2 devem ser instalados por um eletricista profissional.

3. Nobreaks

Solução de proteção indireta, uma vez que sua função é manter o fornecimento durante quedas de energia, funcionando como uma bateria reserva e protegendo dados importantes. São recomendados para quem trabalha em casa, por exemplo, e precisa de tempo para salvar documentos importantes no computador.

4. Estabilizadores

Trabalham para manter a tensão estável, regulando o volume de energia diante de oscilações elétricas. São recomendados especialmente em regiões com instabilidade frequente, como áreas litorâneas.

